Vrhunski slovenski chefi in vinarji večer izkoristili za prijatelje in All star okuse

V Vipavi pa so ta vikend moči združili vrhunski slovenski chefi in vinarji, ki so za gostinstvo – pregovorno – bolj miren mesec, izkoristili za večer prijateljev in All stars okusov. Ljubitelji kulinarike so imeli na enem mestu možnost preizkusiti talent različnih gastronomskih prvokategornikov, okušati jedi in vina, za katere bi morali sicer obiskati več vrhunskih domačih restavracij.