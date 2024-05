Vrhunski slovenski zimski športniki zablesteli na zlati preprogi v večernih toaletah

Vrhunski športniki so večinoma bolj domači v športnih oblačilih, a kljub temu se najdejo tudi dogodki, za katere morajo skočiti v elegantne večerne obleke in suknjiče. Večer šampionov, ki je nedavno potekal na Gospodarskem razstavišču, je bil odlična priložnost, da slovenski športniki zablestijo v modnem slogu. Nika Vodan, Peter Prevc, Nika Prevc, Ilka Štuhec, Anamarija Lampič, Petra Majdič, Timi Zajc, Gloria Kotnik in številni drugi zimski športniki so še enkrat več dokazali, da tudi na zlati preprogi kraljujejo s svojimi modnimi izbori.

Dogodek, na katerem je Smučarska zveza Slovenije počastila uspehe ter dosežke junakov in junakinj zime v pretekli sezoni, je na kupu ponovno združil same vrhunske športnike. Smučarski skakalci in skakalke, alpski smučarji in smučarke, biatlonke in biatlonke, tekači in tekačice na smučeh so prireditev skupaj s svojimi boljšimi polovicami izkoristili za prijetno druženje in obujanje spominov na ponovno eno od bolj uspešnih zimskih sezon.