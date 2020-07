Vrnil se je POP IN in vrača se Ota Širca Roš

"POP IN se je zaradi situacije žal malce upočasnil ali pa vsaj okrnil, ampak se ne damo. Tudi v teh težkih časih najdemo svoj smisel, svet se ni povsem ustavil, ljudje smo še vedno družabna, ustvarjalna bitja in dokler je tako, imamo kaj početi. Naše poslanstvo je prav v takšnih razmerah tudi podpora slovenski družabni sceni, ustvarjalcem, izvajalcem, organizatorjem in ostalim v kolesju sfere, ki jo je korona zelo prizadela. In to bomo počeli z vso vnemo in srcem. Že od prvega julija lahko POP IN spremljate iz studia naše informativni oddaje ob 16:30 in potem še malo čez 19:30 v osrednji informativni oddaji 24UR. Led je prebila Polona Zoja Jambrek, štafeto pa ta teden po dolgem času prevzamem tudi sama," je za 24ur.com povedala Ota Širca Roš.

Povedala je, da se zaveda, kako to 'gre':"Nekaj dni pa si 'nazaj notri'. Tako pravijo in tako se spomnim tudi vrnitve iz prve porodniške. Prvi dan v službi pa je kot prvi šolski dan po počitnicah. Vesel si sošolcev in učiteljev, malo te še 'šparajo', potem pa čez nekaj dni kot da ne bi bilo dolgega premora." Ota se veseli povratka v studio in v smehu pravi, da je'fino uporabljati še levo polovico možganov, čeprav je v enem letu malce zakrnela'.

V svojem šaljivem slogu pa nadaljevala: "Še kak mesec, dva, pa bo nazaj tudi stara konfekcijska številka (smeh). Skratka: lepo se je vrniti in komaj čakam, da vas lahko spet pozdravim iz studia!"