'Vroči Mike' pri naših sosedih odkrival bunker in zapuščeno stavbo

Igralec Channing Tatum uživa v lepotah hrvaškega otoka Vis, kjer v družbi punce Inke Williams preživlja dopust. Zvezdnik je na svojem Instagram profilu delil serijo fotografij, na katerih je razvidno, kaj vse je počel pri naših južnih sosedih.

Ne le, da si je privoščil sproščanje na jahti in kopanje v morju, pri naših sosedih je odkrival tudi bunker in zapuščeno stavbo. Zvezdnik filmske franšize Vroči Mike je pogumno vstopil tako v bunker kot "strašljivo" hišo, s sledilci pa delil, kako sta videti zapuščeni notranjosti enega in drugega. Na spletu je delil tudi nekaj utrinkov svoje izbranke, ki si je na obali privoščila popoldanski krepčilni spanec.