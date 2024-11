Vsaka epizoda serije Skrito v raju dobila svojo knjigo

"Kako je prišlo do tega, da sta se Edvard in Mark usedla v avto in odpeljala na morje. Kaj je Saška pričakovala, da se bo zgodilo, ko bo poleti spet srečala Dina," je dejal soustvarjalec serije Skrito v raju Boštjan Tadel. Knjig se že veselijo gledalke serije, ki že komaj čakajo, da jih primejo v roke. "Brati je drugače kakor gledati serijo in tudi bolje je brati. Zelo dobro tudi za vse, ki nimajo VOYO, da bodo lahko še enkrat podoživeli, kaj se je dogajalo. Zanimivo, da lahko vidiš zgodbo v živo in v knjigi in si lahko izoblikuješ dve različni mnenji," so dejale obiskovalke festivala."Osnova je serija in tukaj bodo knjigice, ki bodo v veliki meri sledile epizodam, bodo pa prinašale več podrobnosti, kot jih je lahko v 45 minutah neto serije," je dodal Tadel.