Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Domača scena

Vse je že pripravljeno za dogodek leta: začenja se POP Promenada

Ljubljana, 11. 09. 2025 18.27 | Posodobljeno pred 29 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
E.K.
Komentarji
1

Letos je za našo medijsko hišo zelo pomembno leto, saj obeležujemo trideset let. Tri desetletja dobrih vsebin, mejnikov, strasti in informacij si zaslužijo pravo praznovanje, zato bo letošnja, posebna Popova promenada v čarobnem ambientu Križank. Praznovanje obeležuje bogato zgodovino televizije, predstavitev nove sezone ter druženje z zvezdami in sodelavci, ki so soustvarjali njeno pot.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Vse je že nared za POP Promenado
    03:40
    Iz 24UR: Vse je že nared za POP Promenado
  • Iz SVETA: Naša Anastasija se javlja iz POP Promenade
    02:35
    Iz SVETA: Naša Anastasija se javlja iz POP Promenade

 

Začetek jeseni v naši medijski hiši PRO PLUS že tradicionalno zaznamuje pričakovanje nečesa posebnega. Prvi dnevi septembra so namreč rezervirani za POP Promenado, glamurozen dogodek, kjer se na rdeči preprogi prepletata zabava in eleganca. Uradno je to trenutek, ko razkrivamo, kaj vse nas čaka v novi programski sezoni. V resnici pa je promenada veliko več, je dogodek, kjer se srečata svet televizije in blišč družabnega dogajanja.

Začeli smo pred tridesetimi leti, naša medijska hiša je namreč stara toliko kot oddaja 24UR. Prva oddaja je bila predvajana 15. decembra 1995 in praktično od vsega začetka ostaja najbolj gledana informativna vsebina v državi. Med gledalce smo poslali 23 različnih zabavnih oddaj in resničnostnih šovov, postavili nove mejnike domače produkcije in ustvarili 13 uspešnih domačih serij. Ne smemo pozabiti niti na 10 kuharskih oddaj in še številne filmske premiere in športne prenose. Vse to je seveda razlog, da bomo nocoj z veseljem proslavili 30. rojstni dan v Križankah. 

Na rdeči preprogi kmalu pričakujemo tudi številne obraze, ki so v teh letih skupaj ustvarjali, se kalili, učili in gradili za vas in zaradi vas, dragi gledalci. Ena izmed njih je tudi Natalija Bratkovič, ki je z nami že vrsto let in ima na vse pretekle projekte in sodelovanja prelepe spomine.

"Osem let Kmetije, dve leti Ekstra magazina je to deset, če pa smem prišteti vse nesprespane noči, ko sem se učila v srednji šoli in si želela, da bom nekega dne delala na POP TV, je pa to že od začetka, pravzaprav 30 let," je dejala Natalija, ki je pri nas ustvarila dobršen del vsebin. Sama pa v naših vsebinah uživa tudi kot gledalka. Kaj si najraje ogleda? 

"Čisto odvisno od počutja, zelo rada imam kvize, vem, da zdaj prihaja nov, ampak zelo rada sem spremljala Lepo je biti milijonar. Resničnostni šovi so mi bili tudi vedno blizu, Big Brother in Znan obraz ima svoj glas, pa tudi informativne oddaje rada pogledam, že zaradi tega, da več vem in na radiu več povem," je še povedala Natalija.

Za Natalijo Bratkovič je že kar nekaj POP TV žurov, danes je na vrsti poseben, jubilejni. "Zelo se veselim ljudi, sodelavcev, sodelavk, ker se bolj poredko vidimo, ker jaz sem na terenu, vi ste studijski in takšno praznovanje je odlična priložnost, da se vidimo vsaj enkrat na leto, povemo kaj, se objamemo in tega se danes veselim," je sklenila priljubljena voditeljica.

Jesen na POP TV
Jesen na POP TV FOTO: POP TV

Družili pa se bomo tudi z zvezdami aktualne jeseni. Na POP TV že lahko gledamo Ljubezen po domače, v kateri spremljamo podeželske junake, ki iščejo ljubezen. Prihaja naša nova serija Nemirna kri, saj veste, strast, ljubezen, spletke ... Kmalu se boste lahko na kavču ali v studiu preizkusili v znanju, prihaja namreč kviz Na lovu, ki je v tujini že zelo priljubljen. Na VOYO in POP TV pa je ta trenutek tudi glavni kuhar šef Bohinc, ki s svojimi šalabajzerji, namazanimi z vsemi žavbami, poskrbi za večere, polne smeha. Veselimo se prihodnosti in vsega, kar šele prihaja!

POP 30 POP PROMENADA POP TV ZABAVA
Naslednji članek

Zvezdana Mlakar: Zelo, zelo blizu sem bila, da vam pomaham v slovo

SORODNI ČLANKI

Na POP TV prihaja Gospod profesor

Na POP TV prihajajo vikendi nostalgičnih vsebin

Pop TV praznuje 30 let: obujali smo spomine

Na POP TV prihaja serija Nemirna kri

24UR: Vi ste središče naših zgodb. Že 30 let

Kaj bomo to jesen gledali na POP TV?

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
joc771
11. 09. 2025 18.56
Dogodek leta je dogodek leta. Takrat aplavz zamenjajo čestitke.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256