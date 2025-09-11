Vse je že pripravljeno za dogodek leta: začenja se POP Promenada

Začetek jeseni v naši medijski hiši PRO PLUS že tradicionalno zaznamuje pričakovanje nečesa posebnega. Prvi dnevi septembra so namreč rezervirani za POP Promenado, glamurozen dogodek, kjer se na rdeči preprogi prepletata zabava in eleganca. Uradno je to trenutek, ko razkrivamo, kaj vse nas čaka v novi programski sezoni. V resnici pa je promenada veliko več, je dogodek, kjer se srečata svet televizije in blišč družabnega dogajanja.

Začeli smo pred tridesetimi leti, naša medijska hiša je namreč stara toliko kot oddaja 24UR. Prva oddaja je bila predvajana 15. decembra 1995 in praktično od vsega začetka ostaja najbolj gledana informativna vsebina v državi. Med gledalce smo poslali 23 različnih zabavnih oddaj in resničnostnih šovov, postavili nove mejnike domače produkcije in ustvarili 13 uspešnih domačih serij. Ne smemo pozabiti niti na 10 kuharskih oddaj in še številne filmske premiere in športne prenose. Vse to je seveda razlog, da bomo nocoj z veseljem proslavili 30. rojstni dan v Križankah.

Na rdeči preprogi kmalu pričakujemo tudi številne obraze, ki so v teh letih skupaj ustvarjali, se kalili, učili in gradili za vas in zaradi vas, dragi gledalci. Ena izmed njih je tudi Natalija Bratkovič, ki je z nami že vrsto let in ima na vse pretekle projekte in sodelovanja prelepe spomine.

"Osem let Kmetije, dve leti Ekstra magazina je to deset, če pa smem prišteti vse nesprespane noči, ko sem se učila v srednji šoli in si želela, da bom nekega dne delala na POP TV, je pa to že od začetka, pravzaprav 30 let," je dejala Natalija, ki je pri nas ustvarila dobršen del vsebin. Sama pa v naših vsebinah uživa tudi kot gledalka. Kaj si najraje ogleda?

"Čisto odvisno od počutja, zelo rada imam kvize, vem, da zdaj prihaja nov, ampak zelo rada sem spremljala Lepo je biti milijonar. Resničnostni šovi so mi bili tudi vedno blizu, Big Brother in Znan obraz ima svoj glas, pa tudi informativne oddaje rada pogledam, že zaradi tega, da več vem in na radiu več povem," je še povedala Natalija.

Za Natalijo Bratkovič je že kar nekaj POP TV žurov, danes je na vrsti poseben, jubilejni. "Zelo se veselim ljudi, sodelavcev, sodelavk, ker se bolj poredko vidimo, ker jaz sem na terenu, vi ste studijski in takšno praznovanje je odlična priložnost, da se vidimo vsaj enkrat na leto, povemo kaj, se objamemo in tega se danes veselim," je sklenila priljubljena voditeljica.