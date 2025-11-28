Ne le gospodinje, ljubice in žrtve: ženske v kriminalkah postajajo intelektualke

V zadnjih letih opažamo več zanimanja za kompleksne ženske like v kriminalnem žanru, tako protagonistke kot avtorice. "Ženske pišejo dejansko tako, kot ženske smo. Smo zelo intuitivne, beremo med vrsticami in smo pozorne na detajle," je povedala naša novinarka Sara Volčič , ki je v sklopu knjižnega sejma govorila s slovenskima pisateljicama Mašo Jelušič in Karmen Petric . Sarino tezo potrdita s svojima svežima kriminalnima romanoma kar v praksi.

"Določene raziskave potrjujejo, da ženske pišejo veliko bolj podrobno kot moški. Opišejo tudi čustva in lahko veliko bolj realistično opišejo določene odnose - seveda predvsem odnose, ki se tičejo žensk," je jasna Maša, ki je izdala Profesor je končno mrtev . Karmen pa je s svojim romanom Smrt v rezidenci k temu dodala: "Ženske tako ali drugače vstopamo v svet z druge pozicije kot moški. To ne pomeni, da ženski vidik nasprotuje moškemu, ga dopolnjuje."

Na splošno so takšne kriminalke tako bolj psihološke, ženski liki v njih pa niso več stereotipni: gospodinja, ljubica, žrtev ... namesto tega prevzamejo glavne vloge in dobimo: "Žensko, ki se ne obremenjuje z mladostjo, videzom ali tem, da bi bila všečna drugim. Predvsem pa sem želela napisati pozitiven ženski lik - žensk morilk je namreč v kriminalnem žanru ogromno, žensk preiskovalk pa ne. Zastavila sem si vprašanje: kaj ostane od ženske, ko jo slečeš vseh stereotipov?" Medtem ko je Karmen z vidika ženskega glasu zanimalo: "Kaj jo oblikuje oziroma kaj stopa v proces oblikovanja ženske intelektualke." Sodobnemu valu in ženski emancipaciji med platnicami se pridružujejo tudi številne pomembne teme, ki se dotikajo ženskih izkušenj v družbi. Avtorici v knjigah naslavljata odnose moči med spoloma in gibanje #Jaztudi.

Jelušič je prepričana, da "predvsem zato, ker je kriminalka žanr, ki ga bere ogromno ljudi. Po vsem svetu ljudje berejo predvsem kriminalke. In sedaj ima v slednjih vse več ženskih likov moč in vajeti v rokah, da lahko spregovorijo tudi o mnogih družbeno pomembnih temah."

In če Saro, ki se že zadnjih 30 let posveča črni kroniki pri nas, vprašamo: zakaj bralci vse pogosteje posežejo po kriminalkah? Zakaj tako radi prebiramo o kriminalu? "Ta napetost, ki nastopi, ko ti vzameš v roke kriminalni roman, je napetost, ki te odvrne od vsakdanjega vrveža. Dejansko lahko deluje kot antistres, kot nek pomirjujoč balzam." Za konec pa seveda še ločnica (kot humorni vložek): "Zaradi ene kriminalke še ne bomo postali detektivi, lahko pa zaradi branja kriminalke postanemo bolj pozorni in empatični bralci, ki vstopamo v svet," je vsem bralcem položila na srce Karmen.