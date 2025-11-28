Svetli način
Domača scena

Ne le gospodinje, ljubice in žrtve: ženske v kriminalkah postajajo intelektualke

Ljubljana, 28. 11. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Anastasija Jović
Vse več zanimanja vzbujajo kriminalni romani, kjer glavne vloge prevzemajo ženske. Niso več stereotipno ukalupljene gospodinje, ljubice in žrtve – pač pa intelektualke in nosilke moči. Slovenski pisateljici, Maša Jelušič in Karmen Petric, temu trendu pritrjujeta s svojima novima kriminalkama, ki kompleksno obravnavata ženske like in družbeno relevantne teme. Kriminalke tako prinašajo perspektive, ki so bile dolgo zanemarjene.

V zadnjih letih opažamo več zanimanja za kompleksne ženske like v kriminalnem žanru, tako protagonistke kot avtorice. "Ženske pišejo dejansko tako, kot ženske smo. Smo zelo intuitivne, beremo med vrsticami in smo pozorne na detajle," je povedala naša novinarka Sara Volčič, ki je v sklopu knjižnega sejma govorila s slovenskima pisateljicama Mašo Jelušič in Karmen Petric. Sarino tezo potrdita s svojima svežima kriminalnima romanoma kar v praksi.

Pisateljici Maša Jelušič in Karmen Petric o ženski perspektivi v kriminalkah.
Pisateljici Maša Jelušič in Karmen Petric o ženski perspektivi v kriminalkah. FOTO: POP TV

"Določene raziskave potrjujejo, da ženske pišejo veliko bolj podrobno kot moški. Opišejo tudi čustva in lahko veliko bolj realistično opišejo določene odnose - seveda predvsem odnose, ki se tičejo žensk," je jasna Maša, ki je izdala Profesor je končno mrtev. Karmen pa je s svojim romanom Smrt v rezidenci k temu dodala: "Ženske tako ali drugače vstopamo v svet z druge pozicije kot moški. To ne pomeni, da ženski vidik nasprotuje moškemu, ga dopolnjuje."

Novi pridobitvi na področju slovenskih kriminalnih romanov.
Novi pridobitvi na področju slovenskih kriminalnih romanov. FOTO: POP TV

Na splošno so takšne kriminalke tako bolj psihološke, ženski liki v njih pa niso več stereotipni: gospodinja, ljubica, žrtev ... namesto tega prevzamejo glavne vloge in dobimo: "Žensko, ki se ne obremenjuje z mladostjo, videzom ali tem, da bi bila všečna drugim. Predvsem pa sem želela napisati pozitiven ženski lik - žensk morilk je namreč v kriminalnem žanru ogromno, žensk preiskovalk pa ne. Zastavila sem si vprašanje: kaj ostane od ženske, ko jo slečeš vseh stereotipov?" Medtem ko je Karmen z vidika ženskega glasu zanimalo: "Kaj jo oblikuje oziroma kaj stopa v proces oblikovanja ženske intelektualke." Sodobnemu valu in ženski emancipaciji med platnicami se pridružujejo tudi številne pomembne teme, ki se dotikajo ženskih izkušenj v družbi. Avtorici v knjigah naslavljata odnose moči med spoloma in gibanje #Jaztudi.

Zakaj je pomembno, da je kriminalni žanr tudi družbeno ogledalo in ne zgolj lahkotno branje?

Jelušič je prepričana, da "predvsem zato, ker je kriminalka žanr, ki ga bere ogromno ljudi. Po vsem svetu ljudje berejo predvsem kriminalke. In sedaj ima v slednjih vse več ženskih likov moč in vajeti v rokah, da lahko spregovorijo tudi o mnogih družbeno pomembnih temah."

In če Saro, ki se že zadnjih 30 let posveča črni kroniki pri nas, vprašamo: zakaj bralci vse pogosteje posežejo po kriminalkah? Zakaj tako radi prebiramo o kriminalu? "Ta napetost, ki nastopi, ko ti vzameš v roke kriminalni roman, je napetost, ki te odvrne od vsakdanjega vrveža. Dejansko lahko deluje kot antistres, kot nek pomirjujoč balzam." Za konec pa seveda še ločnica (kot humorni vložek): "Zaradi ene kriminalke še ne bomo postali detektivi, lahko pa zaradi branja kriminalke postanemo bolj pozorni in empatični bralci, ki vstopamo v svet," je vsem bralcem položila na srce Karmen.

