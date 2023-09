Val dobrodelnosti, ki je Slovenijo zajel po največjih poplavah v zgodovini države, se nadaljuje. V ljubljanskem lokalu Športni bar Krim so se zbrali glasbeniki, ki so celoten izkupiček dogodka namenili družinam iz Savinjske in Koroške. Dogodek sta organizirali Snežana Knežević iz bara Krim in Tjaša Zadravec Bulajić, zaposlena v Policijskem orkestru, ki je tudi pobudnica dogodka, povezovala pa sta ga priznana voditelja Ota Širca Roš in Matjaž Korošec.