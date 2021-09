Luka Dončić in modra druščina iz Dallasa so na medijskem dnevu spregovorili o novi sezoni v ligi NBA, Luka pa je odgovoril tudi na nekaj vprašanj, povezanih s prihajajočo sezono. Novinarji z vsega sveta, ki so se vključili na novinarsko konferenco, so Luko povprašali tudi o Sloveniji, dosežkih na olimpijskih igrah in slovenski košarkarski reprezentanci. Ekipa Mavericksov je bila ob tej priložnosti tudi dobrodelna, saj so se povezali z enim izmed teksaških zavetišč za živali, fantje pa so se fotografirali s kužki, ki čakajo na svoje posvojitelje. Le kaj je lahko še bolj prisrčno od kužkov?

22-letni Luka Dončić je zvezda svetovne košarke, vstopa pa v četrto leto, ko bo zaigral v dresu dallaške ekipe Mavericks. Na medijskem dnevu je odgovarjal na vprašanja novinarjev, pri čemer je pohvalil slovensko košarkarsko reprezentanco in pojasnil, zakaj vedno rad nastopi v dresu slovenskih barv. Veliko pozornosti pa je pritegnilo tudi fotografiranje fantov s pasjimi mladički teksaškega zavetišča SPCA of Texas. "Vedno bom z veseljem zaigral za svojo državo, to mi pomaga ostati v formi. Da lahko igram za Slovenijo, je zame nekaj neverjetnega in je nekaj, kar narediš s srcem. Ko bom lahko, se bom vedno vrnil in zaigral z njimi," je dejal Luka in pohvalil ostale slovenske fante, s katerimi je zaigral na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu. Znova je pohvalil energijo, ki vlada med njimi, novinarjem pa je razkril, da se tudi v prostem času rad druži z njimi. 'Vsi imajo radi Luko Donćića, tudi kužki' Oboževalci ekipe in Luke Dončića pa niso bili navdušeni samo nad njegovimi odgovori, temveč tudi nad videoposnetkom Luke s fotografiranja s kužkoma iz teksaškega zavetišča. Ta je na Lukovem računu na Twitterju dobil več kot šest tisoč všečkov in več kot pet tisoč všečkov na uradnem profilu Mavericksov. Video so delili tudi na družbenem omrežju Instagram, kjer so zapisali: "Vsi imajo radi Luko Dončića, tudi kužki. Upamo, da Hugo in Gia ne bosta ljubosumna." Znano je, da sta Luka in njegova Anamaria Goltes velika ljubitelja psov, saj imata tudi sama dva kužka – Huga in Gio, pomeranca in belo švicarsko ovčarko, ki sta jo Luka in Anamaria v družino sprejela decembra 2019. Kužka imata tudi svoj Instagram profil, na katerem njuna 'mamica' in 'oče' pogosto delita fotografije iz njunega vsakdana.