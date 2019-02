'Vzljubili ste pristno Leo, zdaj bi me pa v eni noči spljuvali'

Lea Sirk , ki nas je lani zastopala na tekmovanju za pesem Evrovizije, se je letos zaradi izrečenih besed ob razglasitvi zmagovalca Eme znašla pod plazom kritik. Pevki Raiven , ki je že tretjič navdušila z dovršenim nastopom in ostala brez zmage, je namenila tolažilne besede, ki pa so vsebovale kletvico in predvsem zaradi še vedno prižganega ozvočenja slišane vsem prisotnim in doma pred ekrani. Zasuli so jo ogorčeni odzivi, sovražni komentarji in grozilna pisma. Zato je zdaj sama spregovorila o nesrečnem dogodku.

Pojasnila je, da se je morala soočiti sama s sabo in ugotoviti, zakaj je bila celotna situacija tako grozljiva, čeprav se njej sprva ni zdela. "Dolžna sem vam opravičilo, ker se grdih besed v javnosti ne bi smelo uporabljati na tak način. Sicer tisti, ki me poznate, veste, da je beseda na f zelo pogosta v mojem besednjaku, ampak se res opravičujem, tega ne bi smela storiti. To se ne spodobi za nekoga v moji vlogi, sploh ker na nek način vplivam na mlajše generacije. Zato se vsem iskreno opravičujem," je dejala.

Dodala je, da kot mamica dveh otrok dobro ve, kam kaj v življenju sodi, da pa včasih zaradi utrujenosti in garanja ljudem kaj "zleti mimo", čeprav si tega ne bi želeli.

Dotaknila pa se je tudi vsebine izjave. "Zakaj se je vse to zgodilo? Zelo preprosto je in nimam težav s tem, da so bili mikrofoni vklopljeni, ker moja namera ni bila slaba. Sama sem postavila Raiven in ZaloinGašperja skupaj z žirijo v superfinale. To sta bili točki, ki sta si to absolutno zaslužili," je dejala in dodala, da stavek, ki ga je Raiven povedala "na (ozvočeno) uho", ni bil na kakršenkoli način povezan z zmagovalcema.

"Raiven sem objela, ker sem toliko let zapored stala na istem odru in toliko let nisem ničesar dobila. Vedela sem, kaj Raiven, tako suvereni in pripravljeni, pomeni stati že tretjič na tem odru, in spet ostati brez zmage. To je bilo moje sporočilo njej, zato sem jo objela in rekla, da ne morem verjeti. Daleč od tega, da bi bilo kakorkoli to uperjeno proti Zali in Gašperju. Sploh ni sporno, kdo je zmagovalec, jaz stojim za njima," je pojasnila.

Dodala je, da upa, da se je to razumelo, in se še enkrat opravičila za neprimerne besede: "Vsekakor pa namere niso bile slabe, tako da vsa vaša grozljiva pisma, ki mi jih pošiljate – mislim, da si tega ne zaslužim. Vzljubili ste pristno Leo, zdaj pa bi jo v eni noči spljuvali."

"Taka sem in se ne morem spremeniti, vedno bom pristna in iskrena. Tako kot sem zdaj, zato se soočam z vami, ker si o tem želim govoriti," je sklenila, izpoved pa končala tako, da je odpela del zmagovalne pesmi, "ki ima prekrasno besedilo in govori ravno o tem, da ostanemo zvesti sebi."