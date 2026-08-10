Tridnevni festival Wild West Fest je združil vrhunsko glasbo, pristno kulinariko in pravo western zabavo za vse generacije. Na idiličnem prizorišču ob Zbiljskem jezeru so v treh dneh pripravili pester program z brezplačnimi delavnicami country plesov v vrstah ter two-step plesa v paru, ki so jih vodili najbolj priznani učitelji plesa v Evropi, plesni show program in tekmovanje v country plesih, koncerte priznanih country skupin, delavnice peke na žaru in pripravljanja low & slow barbecuea, mednarodno BBQ tekmovanje, BBQ demonstracije in BBQ izobraževanje, ki ju je vodil legendarni BBQ mojster iz Teksasa Wayne Mueller.

Wayne Mueller FOTO: Špela Jambriško

Njegova restavracija Louie Mueller Barbecue iz Taylorja v Teksasu deluje že od leta 1949 in predstavlja eno najbolj prepoznavnih imen tradicionalnega teksaškega BBQ-ja. S svojim delom nadaljuje dolgoletno družinsko tradicijo priprave pristnega Central Texas barbecuea, ki temelji na počasni peki, dimu post oak lesa, preprostih začimbah in potrpežljivosti.

Wild West Fest poskrbel za zabavo za vse generacije FOTO: Špela Jambriško