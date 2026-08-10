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Domača scena

Wild West Fest poskrbel za zabavo za vse generacije

Ljubljana, 10. 08. 2026 17.35 pred 22 urami 1 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović Tjaša Železen +1
Wild West Fest

Kavbojski klobuki, dim z žara, country ritmi, manjkal ni niti električni bik. Zbiljsko jezero je pretekli vikend slovenski potni list zamenjalo za ameriškega. Na festivalu Wild West so se prepletali country plesi, dobrote s pravega ameriškega žara pa tudi western dogodivščine, kot so metanje podkev in jahanje konj, naša Tjaša pa je kar dobesedno stopila v kavbojske škornje in se naučila vreči laso.

Tridnevni festival Wild West Fest je združil vrhunsko glasbo, pristno kulinariko in pravo western zabavo za vse generacije. Na idiličnem prizorišču ob Zbiljskem jezeru so v treh dneh pripravili pester program z brezplačnimi delavnicami country plesov v vrstah ter two-step plesa v paru, ki so jih vodili najbolj priznani učitelji plesa v Evropi, plesni show program in tekmovanje v country plesih, koncerte priznanih country skupin, delavnice peke na žaru in pripravljanja low & slow barbecuea, mednarodno BBQ tekmovanje, BBQ demonstracije in BBQ izobraževanje, ki ju je vodil legendarni BBQ mojster iz Teksasa Wayne Mueller.

Wayne Mueller
Wayne Mueller
FOTO: Špela Jambriško

Njegova restavracija Louie Mueller Barbecue iz Taylorja v Teksasu deluje že od leta 1949 in predstavlja eno najbolj prepoznavnih imen tradicionalnega teksaškega BBQ-ja. S svojim delom nadaljuje dolgoletno družinsko tradicijo priprave pristnega Central Texas barbecuea, ki temelji na počasni peki, dimu post oak lesa, preprostih začimbah in potrpežljivosti.

Wild West Fest poskrbel za zabavo za vse generacije
Wild West Fest poskrbel za zabavo za vse generacije
FOTO: Špela Jambriško

Za obiskovalce je bilo zanimivo tudi spremljevalno dogajanje, kot so bili metanje lasa in podkve ter konjeniški western show. Vsi obiskovalci so se lahko brezplačno udeležili jahanja ameriških pasem konjev in preizkusili svoje spretnosti na električnem biku.

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