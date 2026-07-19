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Wkrwglca: pristen utrip kraškega ponosa z dobro glasbo

Kras, 19. 07. 2026 16.52 pred 21 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
K.A. Aleksander Pozvek
Festival Wkrwglca na Krasu.

Kraška vrtača pri Plešivici je ponovno gostila Wkrwglco, enega najbolj priljubljenih poletnih dogodkov na Krasu. Na odru so se zvrstili Cona40, Ana Pupedan, MRFY, Dej še'n litro, Špatula, Partibrejkers in Alo!Stari, ki so v dveh večerih navdušili številne obiskovalce. Dogodek je obiskal tudi naš Aleksander Pozvek, ki je preveril utrip kraškega ponosa.

Vrtača v gozdu pri Plešivici se je pretekli vikend napolnila z glasbo in obiskovalci. "Wkrwglca je vrhunec festivala Mladifest, ki poteka 10 dni in ponuja pestro izbiro bendov," je povedal organizator dogodka Jaša Vodičar. "Ozračje je edinstveno, bendi so super," se je strinjala ena od obiskovalk.

Festival Wkrwglca na Krasu.
Festival Wkrwglca na Krasu.
FOTO: POP TV

Najprej je zbrane zabavala skupina Ana Pupedan, nato pa so za vrhunec prvega dne poskrbeli še priljubljeni MRFY. "Par let nazaj smo imeli tukaj nastop in je imel Rok rojstni dan. In danes ga ima spet," je povedal Gregor Strasbergar - Štras o sočlanu priljubljenega benda. Wkrwglca je še enkrat več pokazala, da gre za enega najbolj priljubljenih dogodkov na Krasu.

Wkrwglca glasba zabava kraški ponos poletje
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