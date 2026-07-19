Wkrwglca: pristen utrip kraškega ponosa z dobro glasbo

Vrtača v gozdu pri Plešivici se je pretekli vikend napolnila z glasbo in obiskovalci. "Wkrwglca je vrhunec festivala Mladifest, ki poteka 10 dni in ponuja pestro izbiro bendov," je povedal organizator dogodka Jaša Vodičar . "Ozračje je edinstveno, bendi so super," se je strinjala ena od obiskovalk.

Najprej je zbrane zabavala skupina Ana Pupedan, nato pa so za vrhunec prvega dne poskrbeli še priljubljeni MRFY. "Par let nazaj smo imeli tukaj nastop in je imel Rok rojstni dan. In danes ga ima spet," je povedal Gregor Strasbergar - Štras o sočlanu priljubljenega benda. Wkrwglca je še enkrat več pokazala, da gre za enega najbolj priljubljenih dogodkov na Krasu.