World Top Model Slovenija 2022 je postala Rebeka Predan

"Iskreno, zmaga me je presenetila, saj je naziv World Top Model Slovenija resnično prestižen in hkrati največja platforma za modeling. Zmaga na slovenskem izboru mi odpira vrata v modni svet in mi daje izjemne priložnosti, o katerih model lahko samo sanja. Res sem vesela, da sem se prijavila na Modeling Akademijo World Top Model Slovenija, saj se mi je življenje popolnoma spremenilo. Vzhičena sem, to je eden izmed mojih najlepših trenutkov v življenju, saj sem vedno občudovala prejšnje zmagovalke in profesionalnost okoli samega izbora v Sloveniji, ki je na zelo visokem nivoju in daje modelom resnično priložnost za prepoznavnost," je povedala zmagovalka Rebeka Predan , ki jo je lastnica slovenske licence Kaly Kolonič ob razglasitvi zmage že razveselila z vlogo v spin off filmčku, ki bo v kino pospremil celovečerec Nekaj sladkega .

Rebeka, ki je tudi ljubiteljica živali, zanimata pa jo svet podjetništva in financ, je andrenalinska navdušenka. Ob vprašanju, če že komaj čaka na svetovni izbor, na katerega bo odpotovala 28. novembra, je povedala: "Uresničila sem eno izmed večjih želja v svojem življenju in dosegla cilj, ki ga lovi mnogo deklet moje starosti. V veliko čast mi je, da bom predstavljala Slovenijo na svetovnem izboru, ki se ga že neizmerno veselim. Znanja, nasvete in napotke, ki sem jih pridobivala skozi leta in tekom tekmovanja, so dobro izhodišče in se veselim enkratne, neponovljive ter fantastične izkušnje svetovnega izbora. Izbora se zelo veselim, vendar sem tudi malo zadržana, ker je to popolnoma nova izkušnja in ne vem, kaj naj pričakujem. Zavedam se, da je to še višji profesionalni nivo. Kaly me že dobro pripravlja na izbor in mi je dala ogromno koristnih napotkov, tako da bom do izbora več kot pripravljena."

"Je naravna, prijazna in ima krasno osebnost, kar gre v svetu modelinga in šov biznisa daleč. Navajena je delati, pred kamero je izjemna, zna pozirati, zna hoditi, je prijetna in profesionalna, se ne pritožuje in razume, da sta svet modelinga in miss svetlobna leta daleč narazen, kar pa žal nekatera druga dekleta ne razumejo. Modeling je trdo delo, ki zahteva celega človeka, veliko vaje, odrekanja in profesionalnosti," pa je o zmagovalki povedala Koloničeva.

World Top Model je največji svetovni izbor modelov, njegovi začetki pa segajo v leto 1990. Spremlja ga več kot 100 milijonov ljudi, modnih agencij, modnih agentov in poznavalcev mode, stilistov, blogerjev, dizajnerjev in kreatorjev ter nasploh sledilcev mode in lepote. World Top Model je do sedaj potekal v več kot petnajstih evropskih metropolah, Milanu, Zürichu, Monte Carlu, Berlinu, Palmi de Mallorci, Rimu, Zanzibarju, Gotheburgu, Luganu, Pragi in Budimpešti, in je bil gostitelj znanih imen iz sveta mode, kot so Claudia Schiffer, Valeria Mazza, Markus Schenkenberg, Grace Jones, Richard Clayderman, Zucchero, Marianne Faithfull in Brigitte Nielsen.