World Top Model Slovenija 2024 je Anita Švajger

World Top Model Slovenija 2024 je postala 183 cm visoka Anita Švajger iz Ljubljane. Naziv ji je 21. septembra predala lanskoletna zmagovalka Valentina Vatovci. Zmagovalka bo odpotovala na svetovni finale World Top Model in se potegovala za neverjetnih 200.000 evrov nagrade in pogodbe s pomembnimi modnimi agencijami (Milano, New York in Pariz). Letošnjega dogodka se je udeležila tudi Fiore Tondi, lastnica in predsednica omenjenega svetovnega tekmovanja. Za prijetno glasbeno vzdušje so med drugim poskrbeli Jure Brkljača, Miki Vlahovič in Regina.