Domača scena

Z dobrodelnim koncertom Viljem Julijan za male borce zbrali 96.700 evrov

Ljubljana, 11. 10. 2025 14.24

E.K.
Sedmi dobrodelni koncert Viljem Julijan je v Linhartovi dvorani združil vrhunske glasbenike in otroke z redkimi boleznimi, ki so bili zvezde večera. Z izjemnim zbranim zneskom 96.700 evrov so organizatorji ponovno dokazali moč ljubezni, srčnosti in solidarnosti ter nadaljevali plemenito poslanstvo pomoči najranljivejšim.

Tradicionalni dobrodelni koncert, ki so ga v Društvu Viljem Julijan pripravili že sedmič po vrsti, je bil tudi letos prežet s čustvi in ganljivimi trenutki. Na odru Linhartove dvorane v Cankarjevem domu so se zvrstili številni vrhunski glasbeniki, vendar so bile, kot vedno, največje zvezde večera prav otroci z redkimi boleznimi. S koncertom in koncertno zbiralno akcijo so v Društvu Viljem Julijan tokrat zbrali izjemnih 96.700 evrov, kar je tudi največ doslej. Vsa zbrana sredstva bodo v celoti namenili otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam.

Z dobrodelnim koncertom so napolnili Linhartovo dvorano
Z dobrodelnim koncertom so napolnili Linhartovo dvorano FOTO: Društvo Viljem Julijan

"Koncert Viljem Julijan je zapuščina najinega predragega Viljema Julijana in je za naju vsako leto najlepši in najbolj čustven dogodek, ki nas vse vedno znova spomni na večno moč ljubezni in srčnosti," sta povedala Gregor in Nina Bezenšek, starša Viljema Julijana in pobudnika koncerta. "Ta koncert je ponosen in pokončen glas otrok z najtežjimi boleznimi in hvaležna sva, da z njim že toliko let širimo osveščenost o redkih boleznih in pomagamo malim borcem," sta dodala.

Gregor in Nina Bezenšek z Ditko
Gregor in Nina Bezenšek z Ditko FOTO: Društvo Viljem Julijan

Ganljiv in srčen večer so s svojimi nastopi obogatili številni priznani glasbeniki, Miran Rudan, Ditka, Zvita feltna, Nuša Derenda, Saša Lendero, SoulGreg Artist & BigLights Band, Dejan Dogaja Band, Firbci in Tilen Lotrič. Skupaj z mladinskima pevskima zboroma Glasbene matice Ljubljana in OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja so pod sloganom "otroci za male borce" ustvarili čarobno in srčno vzdušje, ki bo še dolgo odzvanjalo v srcih obiskovalcev. 

Za male borce so zbrali 96.000€
Za male borce so zbrali 96.000€ FOTO: Društvo Viljem Julijan

Na koncertu so v društvu začeli tudi z licitacijo originalnega podpisanega Giro d'Italia dresa našega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja, ki je bil častni ambasador dogodka. Izklicni znesek za dres je 1.000 evrov, ponudbe za licitacijo pa zbirajo do konca tega meseca.

Firbci
Firbci FOTO: Društvo Viljem Julijan

Redke bolezni najpogosteje prizadenejo otroke, v veliki večini so neozdravljive in doživljenjske, mnoge pa so usodne že v zgodnjem otroštvu. Družine otrok so tako pogosto izpostavljene tudi hudim psihičnim in socialnim stiskam. Zato v Društvu Viljem Julijan že vrsto let pomagajo otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam, do danes pa so z njihovim dobrodelnim Skladom Viljem Julijan malim borcem namenili že skoraj dva milijona evrov donacij.

Društo Viljem Julijan Dobrodelna akcija donacija otroci dobrodelni koncert
Znane Slovenke so obudile spomine na svoje začetke ličenja

