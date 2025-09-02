Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Domača scena

Z Ivo Krajnc Bagola smo bili na prvi gledališki vaji po poletju

Ljubljana, 02. 09. 2025 20.03 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Rene Markič , A. J.
Komentarji
2

S prvim septembrom se življenje z mnoge ponovno vrne v ustaljene tirnice. Šoloobvezni otroci so se vrnili nazaj za šolske klopi, slovenski igralci pa na gledališke deske. Iva Krajnc Bagola nam je odprla vrata Mestnega gledališča ljubljanskega, kjer smo se ekipi pridružili na eni izmed prvih vaj letošnje sezone.

Poletje se ni zaključilo samo za šoloobvezne otroke - v novo sezono so zakorakali tudi naši gledališčniki. Pridružili smo se jim kar na eni izmed vaj in pokukali, kako poteka delo. So zavihali rokave in začeli s polno paro, ali vzdušje še malo diši po poletju?"Ja, še vedno je malo počitniško, včasih si zaželiš, da bi poletje trajalo čim dlje," nam je potrdila igralka Iva Krajnc Bagola, ki nas je popeljala v Mestno gledališče ljubljansko. Zato ker igralcem ponudi oddih po intenzivni sezoni. In prav zato začnejo novo še bolj motivirani. Kako potekajo njihove vaje?

"Prva dva tedna poteka tako imenovano seznanjanje s tekstom. Ga krajšamo, spreminjamo besedišče, če je kaj zastarelo ali okorelo - mogoče se kakšne besede ne uporabljajo več. Beremo in pridobivamo čim več informacij, ki nam pomagajo potem pri predstavi in pri ustvarjanju nekega lika," pove Krajnc Bagola. 

MGL
MGL FOTO: arhiv MGL

Dva tedna so za mizo, potem pa gredo v prostor, kot rečejo v igralskem žargonu. Prva vloga Ive v novi sezoni in predstavi imenovani Pokojnik jo vrne v prejšnje stoletje."Rina je žena pokojnika, ki se že v času njunega razmerja spogleduje z novim moškim. Nato njen mož umre in Rina se poroči s tem drugim moškim, a potem se ta Pokojnik vrne...," razkrije igralka z nasmehom na obrazu in doda, da je zato "to seveda črna komedija". Tempo je intenziven, v vsako sezono in predstavo vložijo ogromno truda. Igralcem se kdaj zgodi tudi, da v enem tednu odigrajo šest različnih predstav. Kako preklapljajo med različnimi vlogami in kakšen izziv je to?

"Rada primerjam s prijatelji. Imamo lahko veliko prijateljev, kajne? In kadarkoli se vidimo z enim, že približno vemo, katere teme bodo na meniju - podobno je tudi s predstavami. Če imam šest različnih predstav v tednu imam pač šest različnih prijateljev, s katerimi se videvam in klepetam."

Zasedba filma Belo se pere na devetdeset na filmskem festivalu v Sarajevu.
Zasedba filma Belo se pere na devetdeset na filmskem festivalu v Sarajevu. FOTO: osebni arhiv
Preberi še Belo se pere na devetdeset dočakal premierno predvajanje

Gledališka pavza pa ne pomeni brezdelja, kot bi si lahko kdo zmotno predstavljal. Pomeni čas za druge projekte. Na filmskem festivalu v Sarajevu je premiero doživel denimo film Belo se pere na devetdeset, v katerem zaigra tudi Iva Krajnc Bagola."Mi igralci smo film prav tako videli prvič in smo bili po ogledu kar v šoku. Kljub temu da smo v njem igrali in poznamo vse okoliščine snemanja, smo bili dodobra pretreseni," je ob spominih na premiero v Sarajevu povedala igralka. Film obeta, občinstvo tam je pretresel in navdušil, v slovenske kinematografe pa pride jeseni.

Iva kranjc bagola mgl vaje nova sezona
SORODNI ČLANKI

Predstava Alarm telesa o nadvse aktualni temi

'Različni igralci pomenijo različne komade, tako da vsak dobi nekaj zase'

Sebastijan Cavazza navdušil občinstvo gledališča z režijskim prvencem

Premiera predstave Kazimir in Karolina navdušila gledalce MGL-ja

Tradicionalni koncert MGL&AGRFT združil znane obraze in glasbene uspešnice

Je srečen konec v digitalni dobi brezmejnih možnosti sploh še mogoč?

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ssecnik
05. 09. 2025 20.26
Brez nje ne gre.Le komu...
ODGOVORI
0 0
proofreader
02. 09. 2025 20.24
+3
Dobrodošli na Bagola24 pika kom.
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256