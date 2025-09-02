Z Ivo Krajnc Bagola smo bili na prvi gledališki vaji po poletju

S prvim septembrom se življenje z mnoge ponovno vrne v ustaljene tirnice. Šoloobvezni otroci so se vrnili nazaj za šolske klopi, slovenski igralci pa na gledališke deske. Iva Krajnc Bagola nam je odprla vrata Mestnega gledališča ljubljanskega, kjer smo se ekipi pridružili na eni izmed prvih vaj letošnje sezone.

Poletje se ni zaključilo samo za šoloobvezne otroke - v novo sezono so zakorakali tudi naši gledališčniki. Pridružili smo se jim kar na eni izmed vaj in pokukali, kako poteka delo. So zavihali rokave in začeli s polno paro, ali vzdušje še malo diši po poletju?"Ja, še vedno je malo počitniško, včasih si zaželiš, da bi poletje trajalo čim dlje," nam je potrdila igralka Iva Krajnc Bagola, ki nas je popeljala v Mestno gledališče ljubljansko. Zato ker igralcem ponudi oddih po intenzivni sezoni. In prav zato začnejo novo še bolj motivirani. Kako potekajo njihove vaje? "Prva dva tedna poteka tako imenovano seznanjanje s tekstom. Ga krajšamo, spreminjamo besedišče, če je kaj zastarelo ali okorelo - mogoče se kakšne besede ne uporabljajo več. Beremo in pridobivamo čim več informacij, ki nam pomagajo potem pri predstavi in pri ustvarjanju nekega lika," pove Krajnc Bagola.

MGL FOTO: arhiv MGL icon-expand

Dva tedna so za mizo, potem pa gredo v prostor, kot rečejo v igralskem žargonu. Prva vloga Ive v novi sezoni in predstavi imenovani Pokojnik jo vrne v prejšnje stoletje."Rina je žena pokojnika, ki se že v času njunega razmerja spogleduje z novim moškim. Nato njen mož umre in Rina se poroči s tem drugim moškim, a potem se ta Pokojnik vrne...," razkrije igralka z nasmehom na obrazu in doda, da je zato "to seveda črna komedija". Tempo je intenziven, v vsako sezono in predstavo vložijo ogromno truda. Igralcem se kdaj zgodi tudi, da v enem tednu odigrajo šest različnih predstav. Kako preklapljajo med različnimi vlogami in kakšen izziv je to? "Rada primerjam s prijatelji. Imamo lahko veliko prijateljev, kajne? In kadarkoli se vidimo z enim, že približno vemo, katere teme bodo na meniju - podobno je tudi s predstavami. Če imam šest različnih predstav v tednu imam pač šest različnih prijateljev, s katerimi se videvam in klepetam."

Zasedba filma Belo se pere na devetdeset na filmskem festivalu v Sarajevu. FOTO: osebni arhiv icon-expand