Z Nino Pušlar o dobrotah Festivala vina in čokolade

Že na vhodu pričaka obiskovalce dobra volja, kljub deževnemu dnevu. Nato pa v notranjosti do koder seže pogled: čokolada in vino. Kako se odločiti, kaj poskusiti, nam je pri tem pomagala kar Nina Pušlar. "Rada probam kaj novega, sicer sem pa za klasiko. Najbolj obožujem čokolado z lešniki," nam je zaupala, medtem ko je poskusila čokolado s kokosom in nad njo bila navdušena.

A da so gostje lahko uživali, so se marljive ekipe čokoladnic z različnih koncev Slovenije, pripravljale na dogodek tudi tri tedne prej. "Treba se je bilo naučit delat s čokolado, bilo je potrebno se naučit izdelovat recepte, ker recepti so glavni del teh sestavin in brez tega pralin ne bi mogli izdelovati," so povedali pri eni izmed njih. Več o sladkih užitki v prispevku zgoraj.