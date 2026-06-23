Z odra Talentov na spektakel ob 10. obletnici skupine Joker Out

Acro Connection priznavata, da sta imela pri sobotnem karnevalskem nastopu več treme kot na odru talentov. "Živci so v zaodrju veliko bolj delali, ampak ko si enkrat na odru in občinstvo začne navijati zate, je energija na velikem odru povsem drugačna kot na majhnih odrih," je povedala Alja, Matjaž pa je dodal: "Res nor občutek, bila sva v nekem svojem kalupu in tako sva speljala točko do konca."

Akrobatski par je nastopil na odru, pod katerim je bilo več kot 17.000 ljudi, njuni 'gostitelji' pa so imeli točno izdelano idejo, kaj si želijo od njunega nastopa. "Jokerji so si zamislili, da bi imela nastop na mizi, ker se tudi v videospotu za pesem Zmenek dogaja za mizo. V sami mizi sva imela rotacijsko platformo, ki se je vrtela," je nekaj podrobnosti o nastopu zaupal Matjaž.

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