Domača scena

Z rokometašem se je poročila hči nekdanjega predsednika vlade Mira Cerarja

Portorož, 28. 12. 2025 15.32 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Cerar-Henigman poroka

Eva Cerar, hči nekdanjega predsednika vlade Mira Cerarja, se je poročila s slovenskim rokometašem Nikom Henigmanom. Mladoporočenca, ki imata dve hčerki, sta si večno zvestobo obljubila na obali, poroka pa je potekala v prazničnem vzdušju. Prvi ples sta namreč mladoporočenca zaplesala ob božični smrečici.

Slovenski rokometaš Nik Henigman se je poročil z Evo Cerar, hčerko nekdanjega premierja Mira Cerarja. Mladoporočenca, ki imata dve hčerki, Leni in Lili, sta si večno zvestobo obljubila na Primorskem v krogu družine in prijateljev. Nevesta je nosila dolgo belo obleko z bleščicami, ženin pa si je nadel temno moško obleko in jo kombiniral z belo srajco.

Po objavah sodeč je za organizacijo njunega posebnega dne poskrbela načrtovalka porok Satin Papež, ki je letos med drugim organizirala tudi poroko leta, svatbo predsednika vlade Roberta Goloba in Tine Gaber Golob.

Včerajšnja poroka je potekala v čarobnem prazničnem vzdušju. Mladoporočenca sta prvi ples odplesala ob okrašenem božičnem drevesu, za glasbeno podlago pa sta si izbrala pesem Samo S Tobom Sam Upoznao Ljubav, Oliverja Dragojevića in Marka Škugorja. Rdeča barva, ki se je v detajlih odražala v dekoraciji prostora, se je harmonično prepletala z oblačili svatov, ki so se odeli v njene praznične odtenke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Videoposnetke pravljičnega dne je na Instagramu danes delil tudi Henigman, ki trenutno igra za makedonski klub Eurofarm Pelister. Po posnetkih sodeč je bilo na zabavi dobro vzdušje, plesali so namreč pozno v noč.

Eva je Cerarjeva najstarejša hči, ki jo ima skupaj z nekdanjo partnerico Danico, s katero imata tudi sina Miha. S sedanjo izbranko Mojco Stropnik ima nekdanji predsednik vlade še hčerko Majo, ki sta se je razveselila aprila 2019.

Eva Cerar Nik Henigman Miro Cerar poroka Satin Papež

Prijateljstvo, ki ne pozna meja: Bojan Cvjetićanin in Käärijä

