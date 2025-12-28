Z rokometašem se je poročila hči nekdanjega predsednika vlade Mira Cerarja

Slovenski rokometaš Nik Henigman se je poročil z Evo Cerar , hčerko nekdanjega premierja Mira Cerarja . Mladoporočenca, ki imata dve hčerki, Leni in Lili , sta si večno zvestobo obljubila na Primorskem v krogu družine in prijateljev. Nevesta je nosila dolgo belo obleko z bleščicami, ženin pa si je nadel temno moško obleko in jo kombiniral z belo srajco.

Po objavah sodeč je za organizacijo njunega posebnega dne poskrbela načrtovalka porok Satin Papež, ki je letos med drugim organizirala tudi poroko leta, svatbo predsednika vlade Roberta Goloba in Tine Gaber Golob.

Včerajšnja poroka je potekala v čarobnem prazničnem vzdušju. Mladoporočenca sta prvi ples odplesala ob okrašenem božičnem drevesu, za glasbeno podlago pa sta si izbrala pesem Samo S Tobom Sam Upoznao Ljubav, Oliverja Dragojevića in Marka Škugorja. Rdeča barva, ki se je v detajlih odražala v dekoraciji prostora, se je harmonično prepletala z oblačili svatov, ki so se odeli v njene praznične odtenke.