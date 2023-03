Za Grubo so se 'vrnili' tudi Stenmark, Tomba in Girardelli

Seveda ni šlo za dejanske smučarske legende, pač pa za "običajne" smučarje in smučarske trenerje, združene v Retro band in ekipo Cik Cak, ki so se podpisali pod himno vseh apres ski zabav v zadnjih sezonah. "Veliko opreme je originalne, dobili smo jo dejansko od legend samih, preostanek pa smo morali poiskati na spletu, kar ni bilo lahko, saj gre vseeno za 30 let stare zgodbe. Skušamo biti čim bolj pristni in to je tudi tisto, kar ljudi navdušuje," za 24ur.com pove Sandi Murovec - Muri.

Pravi, da so letos sezono začeli v svetovnem pokalu v Alta Badii, ko so se pred tekmo spustili po progi. "Ljudem se je zmešalo, še posebej zato, ker so po toliko letih spet videli Alberta Tombo v akciji," se smeji.