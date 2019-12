Za našimi estradniki je leto presežkov in okroglih obletnic

Leto 2019 so zaznamovali številni presežki med našimi estradniki. Ritem mladosti nam je postregel z zanimivo mešanico največjih imen iz različnih glasbenih zvrsti. Glasbenik Luka Šulić je odšel na svoje in kar dvakrat razprodal Gallusovo dvorano, Luka Basi pa je razprodal Križanke. Na sceno so se vrnila dekleta iz skupine Bepop. Leto pa so zaznamovale tudi številne okrogle obletnice.