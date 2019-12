Za pomoč družinam v stiski zbranih 353.319,70 evra

V okviru dobrodelnega programa na Radiu 1 je na Kongresnem trgu potekal tudi dobrodelni koncert, na katerem so nastopili tudi obrazi iz šova Znan obraz ima svoj glas.Zbrano množico so zabavali z nekaterimi uspešnicami, s katerimi so navdušili tudi v šovu, voditelj dobrodelnega programa, Denis Avdić, pa je pozival k sodelovanju pri zbiranju dobrodelnih sredstev. Ta bodo tudi letos, tako kot lani, prejele družine v stiski.

Voditelji Denis Avdić, Miha Deželak, Jana Moreljin Anja Ramšak so dobrodelni program vodili kar 28 ur in po končanem predvajanju razglasili, koliko denarja se je zbralo: "Hvala, Slovenija. Z vašo pomočjo smo za pomoč družinam v stiski zbrali kar 353.319,70 evra."