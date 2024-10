Za prihodnost slovenske mode se ni treba bati

"Ko sem jaz začela na ljubljanskem tednu mode pred mnogimi leti, je ta čast pripadala najboljšim in vedno sem si želela, da bi enkrat bila tudi jaz na zadnjem dnevu, na zadnji zaključni reviji," se je spominjala modna oblikovalka in prejemnica nagrade WOW Maja Štamol. Da imamo v slovenskem modnem prostoru prave "bisere" pa meni glasbenica Masayah, ki vidi veliko potenciala za slovensko modo v prihodnjih letih.

Dobre oblikovalce in modo je pohvalil tudi modni oblikovalec Matic Veler, ki je izpostavil tudi trajnostne ideje, ki se morajo po njegovih besedah v prihodnjih letih že nadgrajevati in razvijati. Trajnostni aspekt je izpostavila tudi glasbenica Anabel, ki si je letos postavila izziv, da za teden mode v prestolnici ne kupi niti enega novega modnega kosa in to ji je tudi uspelo. Cel teden je oprave sestavljala iz oblek, ki jih je našla v svoji omari.