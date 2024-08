Za salve smeha je ponovno poskrbel festival stand up komedije Panč

17. Panč je še enkrat več upravičil sloves ključnega festivala stand up komedije v širši regiji. Med 29 nastopajočimi sta bila letos prvič tudi nosilec olimpijske medalje in direktor banke, kar nekaj dobrih novincev in še več prekaljenih veteranov.

V minulih dneh so Ljubljano preplavile za salve smeha in gromki aplavzi, ki so pet večerov spremljali mojstre stand up komedije. Zadnja predstava je vedno eden od vrhuncev festivala in tudi letos se Panč ni izneveril tej tradiciji. Teren so odlično pripravili David Gorinšek, Dino Kapetanović, Lucija Ćirović in Rok Škrlep, piko na i letošnjemu maratonu smeha je pritisnil eden ključnih ustvarjalcev v slovenskem stand upu, Perica Jerković, še prej pa se je zgodil Cene.

Cene Prevc je pred tisočglavo občinstvo, ki ve, kaj je dobra komedija, stopil z le štirimi nastopi v žepu, kar je že samo po sebi dosežek, saj se komiki za nastop na tem odru kalijo več let. A oče festivala, Andrej Težak Tešky, mentor Uroš Kuzman in Anton Pevc, ki ga je predlani prvi zvabil v stand up na škofjeloški lokalni sceni, so verjeli, da si Cene zasluži ta nastop - in Cene je dostavil.