Svetli način
Domača scena

Za salve smeha na Ptuju poskrbel Tadej Toš

Ptuj, 27. 07. 2025 15.57 | Posodobljeno pred 14 dnevi

Simon Vadnjal
Poletnega festivalskega dogajanja po različnih koncih Slovenije ne zaznamujejo le koncerti. Salve smeha so zaznamovale ptujski festival Arsana, kjer je pred 1000 obiskovalci blestel domačin, prekaljeni komik Tadej Toš.

Tadej Toš priznava, da je vsakoletni zalogaj pred domačim občinstvom pripraviti svežih 90 minut materiala, vse prej kot mačji kašelj. Ptujčani imajo namreč kar nekaj posebnosti. Da Ptuj s polnimi pluči ne diha le za pusta organizatorji festivala v našem najstarejšem mestu dokazujejo že od leta 2008.

V letu, ko je Tadej srečal abrahama, se je precej ukvarjal s prehodom iz analognega v digitalni svet, v ero umetne inteligence, vendar tudi v prihodnje stavi na čar nastopov v živo in pristnega stika z občinstvom. Kaj nam je zaupal, preverite v prispevku zgoraj.

korcula1
29. 07. 2025 11.32
+1
Tadej je zakon
