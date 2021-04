Za žrtve nasilja je v virtualnem svetu 12 ur vozil kamion

Ustvarjalec filma Pr' Hostar Luka Marčetič je za žrtve nasilja 12 ur brez postanka vozil kamion. A če se je volan zares vrtel, pa je Luka sedel na domačem stolu. Kamion je namreč vozil v videoigri in vsakič, ko je nekdo doniral za društvo SOS, je od veselja zahupal. Skupaj so tako v polovici dneva zbrali okoli pet tisoč evrov. Posnetek vožnje je na YouTubu prenašal v živo, zato so mu monotono vožnjo popestrili številni udeleženci prenosa.

