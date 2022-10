Vrnitev v 90. leta z udeležbo na zabavi DeeJayTime Back in Time

V petek se bodo obiskovalci Arene Stožice znašli v časovnem stroju. Poneslo jih bo v 90. leta in v čas preloma tisočletja. Zabava DeeJayTime Back in Time bo na odru združila glasbene legende, kot so Corona, Eiffel65, Marvin & Andrea Prezioso in Groove Coverage. Domače barve pa bodo s svojimi uspešnicami zastopali California, Sendi, Victory, Vili Resnik in drugi. Dvojec Dean on the Mike in Dr. Silvano DJ že skoraj 30 let ustvarja uspešno zgodbo, ki se je začela kot radijska oddaja, se prijela v slovenskih diskotekah, v petek pa bo z lepo mero nostalgije napolnila tudi največjo koncertno dvorano v državi.