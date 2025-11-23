Zablujena generacija obeležila 30 let: 'Lepo je videti, da ta leta niso bila zastonj'

Legendarna idrijska punk-rock skupina Zablujena generacija je ta konec tedna proslavila 30. obletnico delovanja. Skupaj z gosti Pigs Parlament in Manifest so pred tritisočglavo množico oboževalcev obeležili jubilej.
Po besedah članov skupine je praznovanje 30. obletnice lepo, saj "ekipa raste skupaj". "Užitek je gledati vsakega posameznika, ki doda delček v mozaik," so povedali in dodali: "Lepo je videti, da 30 let ni bilo zastonj, da smo v tem času nekaj storili in da ga nismo vrgli stran."
Zablujena generacija, ki je od leta 1994 zvesta svojemu pristnemu punk-rock zvoku, je pustila močan pečat na slovenski glasbeni sceni. Njihovi hiti, kot so Superboy, Pozitiv vabrejšan, Kdo hoče plesati z menoj, Razdalja, Pobegli vlak in Moja mala, so postali del generacijskih spominov in stalnica slovenske glasbene krajine.
V občinstvu so bili tako mlajši oboževalci kot tisti, ki jih spremljajo že od začetka. "Lahko jim rečemo le hvala," so še sklenili člani skupine.
