Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Domača scena

Zablujena generacija obeležila 30 let: 'Lepo je videti, da ta leta niso bila zastonj'

Ljubljana, 23. 11. 2025 20.34 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Alen Podlesnik , R. M.
Komentarji
0

Častitljiv jubilej je ta vikend praznovala skupina Zablujena generacija, ki se po dolgih letih premora vrača na odre. Da je njihov uporniški punk'n'roll še vedno zelo živ, je sinoči potrdila tritisočglava množica navdušenih podpornikov, ki je s skupino praznovala njihovo 30. obletnico.

Legendarna idrijska punk-rock skupina Zablujena generacija je ta konec tedna proslavila 30. obletnico delovanja. Skupaj z gosti Pigs Parlament in Manifest so pred tritisočglavo množico oboževalcev obeležili jubilej.

Po besedah članov skupine je praznovanje 30. obletnice lepo, saj "ekipa raste skupaj". "Užitek je gledati vsakega posameznika, ki doda delček v mozaik," so povedali in dodali: "Lepo je videti, da 30 let ni bilo zastonj, da smo v tem času nekaj storili in da ga nismo vrgli stran."

Preberi še Zablujena generacija ob 30-letnici: Vsaka generacija je po svoje zablujena

Zablujena generacija, ki je od leta 1994 zvesta svojemu pristnemu punk-rock zvoku, je pustila močan pečat na slovenski glasbeni sceni. Njihovi hiti, kot so Superboy, Pozitiv vabrejšan, Kdo hoče plesati z menoj, Razdalja, Pobegli vlak in Moja mala, so postali del generacijskih spominov in stalnica slovenske glasbene krajine.

V občinstvu so bili tako mlajši oboževalci kot tisti, ki jih spremljajo že od začetka. "Lahko jim rečemo le hvala," so še sklenili člani skupine.

zabljuena generacija obletnica koncert
Naslednji članek

Tin Vodopivec: Ta šov je čisti kaos!

SORODNI ČLANKI

Zablujena generacija ob 30-letnici: Vsaka generacija je po svoje zablujena

30. obletnico letos praznujejo tudi številne slovenske glasbene skupine

'Občinstvo nas je dvignilo in vrnilo v življenje'

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363