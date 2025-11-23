Zablujena generacija obeležila 30 let: 'Lepo je videti, da ta leta niso bila zastonj'

Legendarna idrijska punk-rock skupina Zablujena generacija je ta konec tedna proslavila 30. obletnico delovanja. Skupaj z gosti Pigs Parlament in Manifest so pred tritisočglavo množico oboževalcev obeležili jubilej.

Po besedah članov skupine je praznovanje 30. obletnice lepo, saj "ekipa raste skupaj". "Užitek je gledati vsakega posameznika, ki doda delček v mozaik," so povedali in dodali: "Lepo je videti, da 30 let ni bilo zastonj, da smo v tem času nekaj storili in da ga nismo vrgli stran."