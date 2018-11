Lea Sirk je zagotovo znana tudi po svojih zanimivih pričeskah in drzni barvi las, a vseeno je mnoge presenetila njena najnovejša objava na Instagramu. Objavila je namreč fotografijo, na kateri je pevka brez las. Oboževalci so presenečeno vprašali, kaj se je zgodilo, kajti kljub temu, da je zvezdnica znana po drznih odločitvah, kar se tiče pričesk, je bila pobrita glava za mnoge vseeno preveč drzna ideja.

"V nastajanju je videospot za skladbo Recept za lajf, ki bo izdan kot napovednik albuma. V tej skladbi govorim, da celo življenje iščemo pravi recept za način življenja, ki nas bo osrečil. Hkrati se izgubljamo, imamo mešane občutke in to nas dela izkušene ter zrele. Zabriti lasje predstavljajo enega izmed mojih obdobij življenja," nam je odgovorila pevka in pomirila oboževalce – lasje so bili namreč samo skriti pod posebno kapo, ki je poskrbela za to, da je bila pevka videti brez las.

Z oboževalci pa je delala tudi nekaj utrinkov iz snemanja novega albuma, ki je tudi v pripravi: "Album, ki je v nastajanju, vključuje celotno leto 2017 in 2018, ki je bilo zame tako pomembno. Skladbe Freedom, Back to Being Me, Hvala ne in Moj profil bodo dobile svoje naslednice, ki bodo nadaljevale isti stil z rahlimi odstopanji. Zaključen bo še novembra in srčno upam, da čim prej pride v vaše roke," je še veselo dodala.