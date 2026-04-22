Začel na odru Slovenija ima talent, danes pleše v filmu o kralju popa

Žiga Jurečič je leta 2010 s skupino Maestro stal na odru šova Slovenija ima talent, 16 let pozneje pa ga v Sloveniji težko ujamemo. Danes namreč pleše za svetovno znane zvezdnike, doletela pa ga je ena prav posebna čast. Nastopil je tudi v filmu o legendarnem kralju popa, ki kmalu prihaja na filmska platna.

Zakaj je ta dosežek plesalcu še toliko bolj poseben, nam je zaupal med oglašanjem iz Šanghaja. Kako mu je delati s takimi zvezdami? Ali občuti kakšen poseben pritisk, morda strah? "Take zvezde me nikoli ne ganejo preveč, ker ljudi vedno dojemam na način, da smo vsi samo ljudje. Bolj je pomembna energija in kako tretiramo drug drugega," je povedal za začetek, a poudaril, da je film o Michaelu Jacksonu vseeno zelo pomemben za njegovo kariero. "Dejstvo, da sem del tako ikonične zadeve, me je totalno prevzelo in sem se res počutil privilegirano, da sem del zgodovine. Slučajno se je zgodilo, da je snemanje mojega dela sovpadalo z mojim rojstnim dnem in to je bil res zelo nepozaben trenutek," je še dodal.