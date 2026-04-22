Domača scena

Začel na odru Slovenija ima talent, danes pleše v filmu o kralju popa

Šanghaj, 22. 04. 2026 11.12 pred 48 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Eva Mavrič K.A.
žiga jurečič

Svojo zvezdo je s skupino Maestro v šovu Slovenija ima talent prižgal leta 2010, danes pa Žiga Jurečič osvaja odre po vsem svetu. Plesalec, ki se s tajvansko pop zvezdnico Jolin Tsai, vzhodno različico Lady Gaga, trenutno mudi na turneji, bo zdaj na svoj življenjepis dodal še en velik uspeh – na velika platna namreč prihaja težko pričakovana premiera filma o Michaelu Jacksonu, v katerem je zaplesal tudi Slovenec.

Žiga Jurečič je leta 2010 s skupino Maestro stal na odru šova Slovenija ima talent, 16 let pozneje pa ga v Sloveniji težko ujamemo. Danes namreč pleše za svetovno znane zvezdnike, doletela pa ga je ena prav posebna čast. Nastopil je tudi v filmu o legendarnem kralju popa, ki kmalu prihaja na filmska platna.

Zakaj je ta dosežek plesalcu še toliko bolj poseben, nam je zaupal med oglašanjem iz Šanghaja. Kako mu je delati s takimi zvezdami? Ali občuti kakšen poseben pritisk, morda strah? "Take zvezde me nikoli ne ganejo preveč, ker ljudi vedno dojemam na način, da smo vsi samo ljudje. Bolj je pomembna energija in kako tretiramo drug drugega," je povedal za začetek, a poudaril, da je film o Michaelu Jacksonu vseeno zelo pomemben za njegovo kariero. "Dejstvo, da sem del tako ikonične zadeve, me je totalno prevzelo in sem se res počutil privilegirano, da sem del zgodovine. Slučajno se je zgodilo, da je snemanje mojega dela sovpadalo z mojim rojstnim dnem in to je bil res zelo nepozaben trenutek," je še dodal.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
Pri 40 letih je prvič postala mama, pri 50 pa igrala Bondovo dekle
Dnevni horoskop: Ribe čaka uspeh, škorpijoni potrebujejo notranjo moč
Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
Slovenska podjetnica o tem, kako je z najboljšo prijateljico sprejela pomembno odločitev
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Zakaj se napihnjenost in zaprtost pojavita tudi pri zdravem prehranjevanju?
Ko skoraj nihče ni verjel vanju: Slovenca danes beležita neverjeten uspeh
Le ena država se lahko popolnoma prehrani sama
Vodnik po individualnem naložbenem računu za dolgoročno rast
Kaj pomeni, če sanjaš, da si gol pred drugimi?
Konec dolgoletne zaroke: Razšla sta se po 12 letih
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Gradnja hiše: največje napake, ki jih delamo sami
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Najbolj zdrav obrok na svetu? Sestavljajo ga le 4 sestavine
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
