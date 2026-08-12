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Domača scena

Začel se je Punk Rock Holiday Festival: So pankerji res zastrašujoči?

Tolmin, 12. 08. 2026 20.46 pred 6 urami 2 min branja 1

Avtor:
Tjaša Železen Alen Podlesnik +1
Punk Rock Holiday

Glasne kitare, na stotine napihljivih blazin in množica obiskovalcev z vseh koncev sveta – vse to v idilični kulisi, ki jo ponuja Soča. V Tolminu se je začel glasbeni festival Punk Rock Holiday, ki že leta slovi po svojem sproščenem vzdušju. Kljub temu, da pankerji na prvi pogled delujejo zastrašujoče, pa je naša novinarka Tjaša Železen ugotovila, da je realnost ravno nasprotna.

Tipičen dan na Punk Rock Holiday festivalu se začne z jutranjo jogo na plaži, nadaljuje se s hlajenjem v hladni Soči, seveda z nujno potrebnim največjim napihljivim možnim vodnim sredstvom, sledi prava punk rock zabava na plaži, ko se stemni, pa je noro. "V Sloveniji igramo že od leta 1995, v Evropo prihajam vsaj dvakrat na leto, tukaj se počutim kot doma," je pred večernim nastopom povedal bobnar skupine Good Riddance Sean Sellers.

Festival ne privabi le Slovencev, ki so v resnici praktično v manjšini, veliko več je tujih obiskovalcev. "Tukaj je 5.000 ljudi, Slovencev je le okoli 200, ostali pa prihajajo iz vseh držav sveta. Največ je Nemcev, saj jih je več kot 50 odstotkov," je o sestavi občinstva na priljubljenem festivalu v Tolminu povedal organizator Andrej Sevšek.

Če so se morda tudi vam pankerji od nekdaj zdeli zastrašujoči, pa je to daleč od resnice. "Morda vsi pričakujemo, da bodo to bolj resni, bolj napadalni ljudje, a v resnici so to najbolj prijazni in zabavni ljudje, kar sem jih spoznala," je povedala ena od slovenskih obiskovalk, medtem ko so drugi, predvsem tujci, razkrili, da je za številne obisk festivala postal že tradicija. Nekateri so prišli že petkrat, za par, ki je leta 2019 festival obiskal z otroki, pa je zdaj to prvi obisk brez njih. Nekaj se najde torej za vsakega, bi se lahko reklo.

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nikolinormalen
12. 08. 2026 21.59
Daleč najboljši slovenski festival!
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