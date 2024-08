Začela se je šesta edicija mednarodnega filmskega festivala na Bledu, ki jo organizirajo trije mladi gospodiči: Tim, Matevž in Aljaž. Fantje so na misiji: spremeniti pogled ljudi na kino in hkrati zanetiti kulturno iskrico v domačem kraju. Vsako leto se tako na Bledu zvrstijo tudi svetovni ustvarjalci, sveta filmska trojica pa nam je zaupala, kaj vse bo mogoče na festivalu videti do nedelje – poleg filmov, seveda.