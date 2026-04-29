Domača scena

Začela se je sezona žara: Nasvete je z nami delila Sara Rutar

Ljubljana, 29. 04. 2026 20.36 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal
Sara Rutar

Prvomajski prazniki pred nami bodo na terase, vrtove, balkone in piknik prostore prinesli nepogrešljivi vonj žara. Sezona za žar mojstre je tu in z njo tudi priložnost, da si s pomočjo MasterChef zvezdnice razširimo kulinarično znanje. Sara Rutar, prva ženska zmagovalka šova, pravi, da žar omogoča veliko več kot čevapčiče, zalite s pivom.

Sara Rutar je mojstrica na MasterChef nivoju, pred letošnjimi prvomajskimi prazniki pa nam je pokazala, kako obvlada žar.

Zakaj se torej okoli žara običajno vrtijo bolj moški?

"Ko se moški ponudi, da bi nekaj počel, mu pustiš prosto pot in se ne vmešavaš," nam je na to odgovorila Sara, ki je razkrila, da je plinski žar hitrejši, lahko lažje kontroliramo temperaturo in manj stvari lahko gre narobe kot pri žaru na oglje.

"Nikoli ne polivamo piva po čevapčičih, ker se tako meso skuha in ga je škoda. Raje ga spijte," še svetuje kuharska mojstrica, ki se ni odločila za pripravo klasike, temveč za morska nabodalca s sirom za žar in bučkami.

Kaj pa miti o žaru?

"Žar čistimo na koncu in pred peko, ko se segreje. Vzamemo ščetko in zdrsamo zažgane ostanke. Še en takšen mit je, kdaj dodamo olje? Pred peko malce namastimo surovine in jih tudi začinimo, drugače bo vse padlo med rešetke. Res je, da sol spusti vodo tako zelenjave kot mesa, ampak če prej nekaj mariniramo, ima hrana več okusa, tako je spet odvisno od tega, katero surovino damo na žar. Na primer pri steakih velja pravilo, da jih solimo na koncu," nam je odgovorila Sara.

Dala pa je tudi dva preprosta nasveta za pripravo mesa: "Ne tlačimo ga in stiskamo, ker tako spusti ves sok. Paziti pa moramo tudi, koliko je bilo meso že obdelano. Če ga damo po pripravi v pokrito posodo, se moramo zavedati, da se bo še naprej termično obdelovalo, tako da bodite pozorni na čas peke."

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

