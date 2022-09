Začelo se je snemanje v Piranu, domačini že opazili Marka Wahlberga

Po nekaterih informacijah gre za največji tuji projekt pri nas, produkcijska ekipa pa bo v Sloveniji po neuradnih podatkih pustila približno 10 milijonov evrov. In številni bodo deležni tega denarja, morda tudi taksisti. "Imajo svoje prevoze, so nas pa klicali producenti, ki so obljubili, da bodo nekaj uredili tudi za nas, ki ne bomo mogli delati v času snemanja, da nas bodo angažirali. Upam, da res," pravijo.

Glavni zvezdi filma sta sicer igralska zvezdnika Halle Berry in Mark Wahlberg. "V dostavnem avtu je šel iz smeri Hotela Piran proti punti. Jaz sem mu pomahala, on je pomahal nazaj, lahko rečem, da je prijazen," je o bežnem srečanju z igralcem zaupala domačinka. Tudi tisti, ki so ga srečali v Piranu, kjer se je bojda sam sprehajal, so dejali, da se je z njimi z veseljem fotografiral. A snemanje bo trajalo še dva tedna in priložnosti za ujeti kakšno zvezdo v Piranu bo več, tudi tam, kjer morda ne bodo mogli povsem zastreti pogleda. "Na glavnem trgu jih bo morda možno videti, tako da čakamo," so optimistični domačini.

Produkcijska ekipa bo v Piranu do 4. oktobra.