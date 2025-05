Začelo tradicionalno dobrodelno veslanje za otroke iz socialno ogroženih družin

Točno ob treh popoldan se je z zvonenjem zvončka začel veslaški dobrodelni maraton. Lani so skupno preveslali kar 2200 kilometrov in zbrali več kot 10 tisoč evrov.

"Tole je super stvar. 24 ur poteka in to so hokejske menjave, hitre menjave. Ko se malo utrudiš, dvigneš roko in te zamenjajo," je o akciji povedal Miha Deželak. "Slovenci smo znani po dobrodelnosti. Ko so takšne akcije, kot je tale, ali pa Dežela junakov, vesno stisnemo skupaj in naredimo nekaj dobrega za ljudi, v tem primeru za otroke."

Veslanje se bo torej nadaljevalo še slabih dvajset ur, svoje lahko svoje prispevate tudi s sporočilom VERIGA5 na 1919, ali pa, seveda s kakšnim kilometrom na veslaču, odprtih rok vas bodo sprejeli tudi ob treh zjutraj.

Marina Šink, vodja in lastnica Športnega centra CrossFit Ljubljana, je razkrila, da se včasih ob takšnih urah dogajanje šele razvije, ker ljudje pridejo iz raznih zabav. "Nekateri pravijo, da je to najboljši žur v Ljubljani sredi noči." Še en dokaz, da je dobrodelnost dejavnost, ki osrečuje vse vpletene.