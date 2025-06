Začenja se jubilejno Borštnikovo srečanje, slavnostno odprtje v petek

Današnji začetek festivala bo naznanilo odprtje razstave o desetletjih delovanja gledališke skupine Moment v GT22, razstave fotografij iz zaodrja Boštjana Laha v preddverju Malega odra SNG Maribor in pregledne razstave izbranih del študentov AGRFT pri kostumografskih predmetih v Kazinski dvorani.

Prva gledališka predstava na sporedu je uprizoritev Zdravilni ogenj, s katero se po lanskem gostovanju z uprizoritvijo Angel zgodovine na Borštnikovo srečanje vrača italijanska gledališka skupina Sotterraneo. Skupno bo na letošnjem Borštnikovem srečanju šest uprizoritev iz tujine. Med njimi so tri uprizoritve s Hrvaške: Človeški glas in Dolgega dneva potovanje v noč Istrskega narodnega gledališča iz Pulja ter Sorry Hrvaškega narodnega gledališča iz Zagreba.

Slavnostno odprtje festivala bo v petek s predstavo Lapis Lazuli avtorja Evripidesa Laskaridisa iz Grčije. Tik pred koncem festivala pa bo na ogled še plesno-zvočna uprizoritev Canicular koreografinje in izvajalke Rebecce Journo iz Francije.

Tekmovalni program, ki ga je letos sestavila Ajda Rooss, bo predstavil izbor 12 slovenskih uprizoritev s premiero v preteklem koledarskem letu. Ocenjevala jih bo strokovna žirija, ki jo letos sestavljajo Mojca Jan Zoran, Tomislav Zajec, Maria Säkö, Peter Rak in Evelin Bizjak.

Nagrade bodo podelili na zaključku festivala 15. junija, ko bodo tudi izročili Borštnikov prstan letošnji dobitnici Nataši Barbari Gračner.