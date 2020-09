Začenja se Krizni Orto fest

S koncertom T.M.S. Crew se drevi v Orto baru začenja t.i. Krizni Orto fest. Letošnja 21. izdaja festivala bo raztegnjena do 19. decembra, na posamičnem koncertu pa bodo v skladu z navodili NIJZ sprejeli do 150 oseb. Med nastopajočimi se bodo zvrstili Slon in Sadež, Jacuzzy Krall, Hamo & Tribute 2 Love, Adi Smolar in številni nadobudni bandi.

Orto fest je v svoji zgodovini gostil že več kot 600 glasbenih skupin in izvajalcev. Gre za edinstven slovenski klubski festival, ki ponuja v svojem programu številne domače in tuje, tudi vrhunske glasbene skupine, žanrsko predvsem obarvane v rockovske barve vseh odtenkov, daje pa prostor tudi drugim glasbenim zvrstem s poudarkom na kakovosti in izvirnosti določenega trenutka, so zapisali organizatorji. Festival ponavadi poteka v aprilu, ob izrednih razmerah pa so letošnjo izdajo zaradi varnosti raztegnili od septembra do decembra. Nocoj bo festival uvedel nastopT.M.S. Crew iz Slovenije. Člani skupine so konec lanskega leta s singlom Ker se cenimnapovedali nov album, ki ga bodo predstavili na nocojšnjem koncertu.

icon-expand Jure Lesar na lanskem Orto festu. FOTO: Miro Majcen

V septembru se bodo na odru Orto bara zvrstili še Avtomobili, ki se še po 35 letih delovanja "na odru prezentirajo kot izbrušen rock diamant slovenske avtorske glasbe", rockmetal raperja Slon in Sadežpa bosta pripravila "večer simpatično preglasne glasbe in nesimpatično prepametnih besedil".Napovedani so tudi nastopi zasedb Fat Butlers, Lusterdam, Alo!StariinManifest. Oder bo 24. septembra zasedel trojček izvajalcev, pod skupnim imenovalcem - Jaka Krall. Gre za skupine Jacuzzy Krall, Monstrumental inBaghdad Battery Orchestra, zgolj dan kasneje pa sledi koncert skupine Hamo & Tribute 2 Love, katerih ključni adut so "dinamični, iskreni in iskrivi koncerti bluesovske improvizacije". Oktobrski sklop koncertov bo uvedel eden od najizvirnejših in najplodnejših slovenskih kantavtorjev Adi Smolar, 16. oktober pa bo rezerviran za stare goste z Obale, Zmelkoow, ki bodo z gosti proslavili četrt stoletja od izida svojega prvega albuma Kdo se je zbral? Oktobrski program dopolnjujejo koncerti skupin Lombardoin Buržuazija, vzhodnjaški metal pa bodo v Oto baru zastopaliČehi Cul tof Firein Slovaki Malokarpatan. Konec novembra bo ritem diktirala slovenska zasedba The Stroj, s čemer se ponuja redka priložnost, da energijo udarnega industrijskega rituala obiskovalci doživijo v klubskem formatu, tokrat na čelu s posebnim gostom Gianijem Poposkim iz skupine Noctiferia. V Orto bar se vračata tudi eksplozivna rock'n'roll zasedba Eightbomb!, konec novembra pa bo zaznamoval skupni koncert slovenskih Koala Voice in madžarskih Shakin.