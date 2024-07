Začenja se že 32. Festival Lent: uvodni večer zaznamovan s smehom

V Mariboru se začenja že 32. Festival Lent. Ob številnih drugih dogodkih ponovno prinaša tudi prvovrstno sprostitev in krepitev obraznih mišic s smejanjem na festivalu stand up komedije Standup Lent. Uvodni večer so za zabavo dežurni trije komiki z nabrušenim nastopom, vsak znan v svojem krogu občinstva: Vid Valič, Marko Žerjal in Alen Mastnak.