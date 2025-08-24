Začetek 28. mednarodnega festivala Mladi levi

Začel se je 28. mednarodni festival Mladi levi. Za odprtje festivala so poskrbeli mladi ustvarjalci z dvema predstavama, predstavo Smrdljivi koncert na štirih tacah italijanskih umetnikov Alice in Davideja Sinigaglie ter s predstavo Je radost II slovenskega umetnika Aljoše Lovrića Krapeža in mednarodne ekipe soustvarjalcev. Predstavama je sledila tradicionalna mladolevovska zabava v Stari mestni elektrarni ob ritmih didžejk mlade generacije, DJ Minjas in DJ Ajsi .

Po predstavi je umetnik Aljoša Lovrić Krapež povedal: "Na Mlade leve smo prišli s predstavo Je radost. Levi rjovejo, mi pa iščemo radost in v tem je bil nek fantastičen moment iskanja skupne vibracije, ki mislim, da smo ga našli skupaj z občinstvom. Izjemno sem zadovoljen in hkrati hvaležen za to priložnost."

Otvoritev festivala je obiskala tudi ministrica dr. Asta Vrečko, ki je ob tem povedala: "Festival Mladi levi je vsako leto simbolno odprtje neodvisne gledališke sezone in s svojim kuriranjem postreže s sodobnimi in navdihujočimi umetniškimi trendi iz Slovenije in tujine. Še posebej me veseli, da so Mladi levi letos resnično mladi, da so priložnost dobili ustvarjalci, ki so na začetku svoje poti, in da smo si lahko že na otvoritven večer ogledali mlade slovenske ustvarjalce, ki svojo umetniško pot gradijo v tujini, a se vračajo tudi nazaj k svoji publiki. Da so vse predstave praktično razprodane, pa je še en pokazatelj, da tukajšnja publika ceni kakovostno umetnost."