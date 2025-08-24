Svetli način
Domača scena

Začetek 28. mednarodnega festivala Mladi levi

Ljubljana, 24. 08. 2025 16.19 | Posodobljeno pred 47 minutami

Otvoritev 28. mednarodnega festivala Mladi levi je prinesla dve predstavi mladih umetnikov, pa tudi nastop didžejk mlade generacije. Do konca festivala bo na ogled še 27 predstav, pogovorov pod krošnjami, razstav in umetniških sprehodov, podelili bodo tudi nagrade Zlata strela za izstopajoče dosežke pretekle sezone.

Začel se je 28. mednarodni festival Mladi levi. Za odprtje festivala so poskrbeli mladi ustvarjalci z dvema predstavama, predstavo Smrdljivi koncert na štirih tacah italijanskih umetnikov Alice in Davideja Sinigaglie ter s predstavo Je radost II slovenskega umetnika Aljoše Lovrića Krapeža in mednarodne ekipe soustvarjalcev. Predstavama je sledila tradicionalna mladolevovska zabava v Stari mestni elektrarni ob ritmih didžejk mlade generacije, DJ Minjas in DJ Ajsi.

Predstava Smrdljivi koncert na štirih tacah italijanskih umetnikov Alice in Davideja Sinigaglie.
Predstava Smrdljivi koncert na štirih tacah italijanskih umetnikov Alice in Davideja Sinigaglie. FOTO: Organizator

Po predstavi je umetnik Aljoša Lovrić Krapež povedal: "Na Mlade leve smo prišli s predstavo Je radost. Levi rjovejo, mi pa iščemo radost in v tem je bil nek fantastičen moment iskanja skupne vibracije, ki mislim, da smo ga našli skupaj z občinstvom. Izjemno sem zadovoljen in hkrati hvaležen za to priložnost."

Otvoritev festivala je obiskala tudi ministrica dr. Asta Vrečko, ki je ob tem povedala: "Festival Mladi levi je vsako leto simbolno odprtje neodvisne gledališke sezone in s svojim kuriranjem postreže s sodobnimi in navdihujočimi umetniškimi trendi iz Slovenije in tujine. Še posebej me veseli, da so Mladi levi letos resnično mladi, da so priložnost dobili ustvarjalci, ki so na začetku svoje poti, in da smo si lahko že na otvoritven večer ogledali mlade slovenske ustvarjalce, ki svojo umetniško pot gradijo v tujini, a se vračajo tudi nazaj k svoji publiki. Da so vse predstave praktično razprodane, pa je še en pokazatelj, da tukajšnja publika ceni kakovostno umetnost."

Predstava Je radost II slovenskega umetnika Aljoše Lovrića Krapeža.
Predstava Je radost II slovenskega umetnika Aljoše Lovrića Krapeža. FOTO: Organizator

Na odprtju festivala je bil tudi direktor Cankarjevega doma Jure Novak, ki je ob tem povedal: "Mladi levi so bistveno osrediščeni okrog aktivnega življenja mlade umetnosti in otvoritev je pokazala prav to. Ekipa Aljoše Lovrića Krapeža je pokazala, da slovensko gledališče zmore in mora presenečati in to zelo uspešno počne."

Festivalski teden bo na visokih obratih deloval vse do 30. avgusta, ko ga bodo zaključili z odo občinstvu, predstavo priznane belgijske skupine Ontroereng Goed Hvala, da ste tukaj. Do konca festivala bo na ogled še 27 dogodkov, predstav, pogovorov pod krošnjami, razstav in umetniških sprehodov, podelili bodo tudi nagrade Zlata strela za izstopajoče dosežke pretekle sezone.

kinimod
24. 08. 2025 16.42
Tukaj se poraja vprašanje o mučenju živali.
