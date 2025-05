Začetek dobrodelne akcije: Deželak junak že na poti

Začela se je 11. dobrodelna akcija Radia 1, Deželak junak in Dežela junakov. Voditelj Miha Deželak se je znova usedel na svoj kvadrocikel in začel svojo pustolovščino po Sloveniji. Svojo pot je začel v Kranjski Gori, pred Vilo Šumica, čisto blizu Kekčeve dežele, kjer vsake počitnice številni otroci uživajo v brezskrbnih počitnicah. Letos Deželaka junaka čaka najvišja točka doslej, kolesariti na 1220 metrov visoki Kum.

Denis Avdić, Anja Ramšak in Lara Tošić so z vzpodbudnimi besedami pospremili Deželaka na pot. "Tako kot Kekec ni klonil pred Bedancem, tudi ti, Miha, ne boš klonil pred kilometri, klanci, dežjem ali pastmi. Junak vedno najde pot, še posebej ko za sabo čuti najmočnejšo ekipo. Pogum, dobroto, solidarnost, prijateljstvo," je povedal Avdić.

Lara in Anja pa sta dodali: "V vseh teh letih smo skupaj spisali zgodbo, ki nam jo lahko zavida ves svet. Mali, a srčen narod – dva milijona junakov, ki znamo stopiti skupaj, ko je treba. In danes smo skupaj stopili tudi zaradi tebe, Miha in predvsem zaradi vseh otrok, ki si želijo na morje, pa si tega ne morejo privoščiti. Miha, tako kot vedno te bodo tudi tokrat spremljali otroci. Tisti, ki so morje že doživeli zaradi tebe. In tisti, ki sanjajo, da ga bodo letos prvič. Ne bomo jih pustili na cedilu!"