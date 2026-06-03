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Zadnja runda Ja, Chefa!: Druženje bi moralo biti obvezno, na recept

Ljubljana, 03. 06. 2026 15.23 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
Igralska zasedba se je zbrala v velikem številu.

12 sezon in 120 epizod, predvsem pa igralska zasedba, ki se je na snemanju povezala v veliko družino. Igralci serije Ja, Chef! so se tri leta po zadnji klapi srečali v enem od ljubljanskih lokalov, prijetno kramljali in se ob dobri hrani in pijači spominjali skupnih snemanj. Veliko so se smejali in veliko objemali, v zraku pa je bilo čutiti tudi veliko ponosa.

Zadnjo, 12. sezono, priljubljene serije Ja, Chef! si že lahko ogledate na VOYO. Vsak četrtek bo na voljo nova epizoda. 

Ja, Chef! je serija, ki je na naše ekrane prvič prišla pred petimi leti. V 12 sezonah in 120 epizodah je postala ena najbolj gledanih in najbolj priljubljenih vsebin pri nas. Igralci so na setu preživeli 237 snemalnih dni, posneli skoraj 3000 ur in odigrali več kot 30.000 dialogov ter 5000 scen. To je le nekaj najbolj presunljivih podatkov serije, ki so jo, poleg ekipe za kamero, zaznamovali predvsem naši igralci.

Ja, Chef! je serija, ki je na naše ekrane prvič prišla pred petimi leti.
Ja, Chef! je serija, ki je na naše ekrane prvič prišla pred petimi leti.
FOTO: Luka Kotnik

"Ja, Chef! je serija, ki se je vpisala v zavest Slovencev," je poudarila direktorica Pro Plusa Stella Litou in dodala: "Za državo z dvema milijonoma prebivalcev je več kot 46 milijonov ogledov izjemen dosežek. Verjamem, da bodo serijo odkrivale tudi nove generacije in da bo še dolgo na ekranih in v domovih Slovenk in Slovencev."

Direktorica Pro Plusa Stella Litou je tudi sama velika oboževalka serije.
Direktorica Pro Plusa Stella Litou je tudi sama velika oboževalka serije.
FOTO: Luka Kotnik

A zdaj je čas za zadnjo rundo, saj se na VOYO že predvaja zadnja sezona serije, ki je tudi igralcem spremenila življenje. Takšne trenutke je treba proslaviti in zato se je na zadnjem srečanju zbrala praktično celotna glavna igralska zasedba: Jurij Zrnec, Katarina Čas, Bojan Emeršič, Klemen Janežič, Domen Valič, Iva Kranjc Bagola, Ranko Babić, Nik Škrlec, Matej Puc, Jernej Kogovšek, Luka Cimprič, Mario Ćulibrk, Iztok Valič in številni drugi.

Igralska zasedba se je zbrala v velikem številu.
Igralska zasedba se je zbrala v velikem številu.
FOTO: Luka Kotnik

Kako se je bilo igralcem znova srečati v duhu priljubljene serije? "Zelo luštno jih je videti. Sam večine ne videvam. Sam sem se recimo zadnje čase malo umaknil zaradi otročka, ampak takšno druženje je pa zelo fajn," je povedal Bojan Emeršič, Iva Kranjc Bagola pa je dodala: "Super je, malo je sicer melanholično."

Mario Ćulibrk, Jurij Zrnec, Luka Cimprič in Jernej Kogovšek
Mario Ćulibrk, Jurij Zrnec, Luka Cimprič in Jernej Kogovšek
FOTO: Luka Kotnik

Z njima sta se strinjala tudi Luka Cimprič in Mario Ćulibrk. "Tole je kot ena dobra obletnica, ko se srečaš. Naredili smo eno dobro delo in zdaj ko se zopet srečamo, imam končno spet ob sebi Zdravkota. Vedno me vsi sprašujejo, kje je, jaz pa ne vem, ali je v Ljubljani, na Jesenicah. Zdaj sva z Zdravkotom spet skupaj," je povedal Luka, Mario, ki v seriji igra lik Zdravka, pa je presenečeno vprašal: "Ajaaa, zato si me zadnjič klical, kje sem, zdaj mi je jasno." Nista pa bila vesela le en drugega, temveč vseh. "Zelo lepo je videti tudi vse ostale, sam bi tole naredil kar obvezno, enkrat na leto, na recept, da se vidimo in se malo podružimo," je dejal Mario. "Škoda, da se nismo vsako sezono videli, ker bi bilo to potem zdaj že 12. Upam, da ni zadnjič," je še dodal Luka.

Spomine na snemanje serije sta s soigralci obujali tudi zvezdnici serije Nemirna kri Lea Mihevc in Lucija Harum. "Super, res je lepo vse videti po dolgem času. Skupaj obujamo spomine," je povedala Lea, Lucija pa je priznala, da nekatere še danes srečuje, a je druženje na takšnem dogodku vseeno lepše. Uživala sta tudi Vid in Domen Valič. "Luštno je," je povedal Vid. "O, a so ostali tudi tukaj?" se je pošalil Domen, nato pa je Vid dejal, da sta videla, da je zastonj hrana in pijača, pa sta se ustavila. "Ne, ne, v resnici je res the best. Nekdo je prej rekel, da se po 12 sezonah nismo nič spremenili in ko jih pogledam, si mislim, da kot smo včeraj nehali snemati," je dejal Domen, Vid pa se ni strinjal, da se niso nič spremenili - sam ima zdaj namreč več sive brade. "To je bil eden največjih setov, na katerem sem sam kadarkoli delal in že to, da je obstajal in da sem bil lahko del tega, mi je grozno, da je zdaj tega konec tako hitro. Škoda je, da se ne dela več takšnih stvari v Sloveniji, da bi bila to bolj konsistentna stvar," pa je še zaključil. 

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