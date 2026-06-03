Zadnja runda Ja, Chefa!: Druženje bi moralo biti obvezno, na recept

Ja, Chef! je serija, ki je na naše ekrane prvič prišla pred petimi leti. V 12 sezonah in 120 epizodah je postala ena najbolj gledanih in najbolj priljubljenih vsebin pri nas. Igralci so na setu preživeli 237 snemalnih dni, posneli skoraj 3000 ur in odigrali več kot 30.000 dialogov ter 5000 scen. To je le nekaj najbolj presunljivih podatkov serije, ki so jo, poleg ekipe za kamero, zaznamovali predvsem naši igralci.

Ja, Chef! je serija, ki je na naše ekrane prvič prišla pred petimi leti. FOTO: Luka Kotnik

"Ja, Chef! je serija, ki se je vpisala v zavest Slovencev," je poudarila direktorica Pro Plusa Stella Litou in dodala: "Za državo z dvema milijonoma prebivalcev je več kot 46 milijonov ogledov izjemen dosežek. Verjamem, da bodo serijo odkrivale tudi nove generacije in da bo še dolgo na ekranih in v domovih Slovenk in Slovencev."

Direktorica Pro Plusa Stella Litou je tudi sama velika oboževalka serije. FOTO: Luka Kotnik

A zdaj je čas za zadnjo rundo, saj se na VOYO že predvaja zadnja sezona serije, ki je tudi igralcem spremenila življenje. Takšne trenutke je treba proslaviti in zato se je na zadnjem srečanju zbrala praktično celotna glavna igralska zasedba: Jurij Zrnec, Katarina Čas, Bojan Emeršič, Klemen Janežič, Domen Valič, Iva Kranjc Bagola, Ranko Babić, Nik Škrlec, Matej Puc, Jernej Kogovšek, Luka Cimprič, Mario Ćulibrk, Iztok Valič in številni drugi.

Igralska zasedba se je zbrala v velikem številu. FOTO: Luka Kotnik

Kako se je bilo igralcem znova srečati v duhu priljubljene serije? "Zelo luštno jih je videti. Sam večine ne videvam. Sam sem se recimo zadnje čase malo umaknil zaradi otročka, ampak takšno druženje je pa zelo fajn," je povedal Bojan Emeršič, Iva Kranjc Bagola pa je dodala: "Super je, malo je sicer melanholično."

Mario Ćulibrk, Jurij Zrnec, Luka Cimprič in Jernej Kogovšek FOTO: Luka Kotnik

Z njima sta se strinjala tudi Luka Cimprič in Mario Ćulibrk. "Tole je kot ena dobra obletnica, ko se srečaš. Naredili smo eno dobro delo in zdaj ko se zopet srečamo, imam končno spet ob sebi Zdravkota. Vedno me vsi sprašujejo, kje je, jaz pa ne vem, ali je v Ljubljani, na Jesenicah. Zdaj sva z Zdravkotom spet skupaj," je povedal Luka, Mario, ki v seriji igra lik Zdravka, pa je presenečeno vprašal: "Ajaaa, zato si me zadnjič klical, kje sem, zdaj mi je jasno." Nista pa bila vesela le en drugega, temveč vseh. "Zelo lepo je videti tudi vse ostale, sam bi tole naredil kar obvezno, enkrat na leto, na recept, da se vidimo in se malo podružimo," je dejal Mario. "Škoda, da se nismo vsako sezono videli, ker bi bilo to potem zdaj že 12. Upam, da ni zadnjič," je še dodal Luka.

icon-chevron-right 1 43 icon-chevron-right Igralska zasedba z ekipo. Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Klemen Janežič in Katarina Čas sta v seriji igrala moža in ženo. Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Vid Valič se je družil s svojimi igralskimi kolegi. Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik

Druženje ob zadnji sezoni Ja, Chefa! Luka Kotnik



















































































