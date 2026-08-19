Zadnje slovo od Milene Zupančič danes opoldne

Po smrti legende slovenskega igralstva, priljubljene Milene Zupančič , ki je za vedno zaspala v soboto, se bo danes v njenem domačem kraju odvila žalna slovesnost. Po poročanju portala mojaobcina.si je žara danes, 19. avgusta, od 10. ure dalje v Domu krajanov na Bohinjski Beli. Od takrat je možen tudi vpis v žalno knjigo.

Točno opoldne pa bodo priljubljeno Meto iz kultnega filma Cvetje v jeseni k zadnjemu počitku pospremili z državnimi častmi. Pogreb se bo začel ob 12. uri na pokopališču na Bohinjski Beli.

Milena si je s skoraj 60 leti ustvarjanja in več kot 200 vlogami pridobila status igralske ikone. Postala je umetnica, ki je s svojo prezenco oblikovala generacije, in igralka, ki je postala del slovenske kulturne zgodovine. Za svoje bogato delo na področju umetnosti je bila tudi večkrat nagrajena, veljala pa ni le za izjemno igralko, temveč tudi za izjemno osebnost. Ob novici, da se je poslovila, so se številni znani obrazi spomnili skupnih spominov s priljubljeno Gorenjko in izrazili globoko žalost ob njenem slovesu.