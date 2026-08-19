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Domača scena

Zadnje slovo od Milene Zupančič danes opoldne

Bohinjska Bela, 19. 08. 2026 09.31 pred 2 urama 1 min branja 5

Avtor:
K.A.
Milena Zupančič

Od legendarne Milene Zupančič se bodo poslovili danes v njeni ljubi Bohinjski Beli. Žara in žalna knjiga se od 10. ure dalje nahajata v Domu krajanov na Bohinjski Beli. Na zadnjo pot pa jo bodo pospremili z državnimi častmi. Pogreb se bo začel ob 12. uri na pokopališču na Bohinjski Beli.

Po smrti legende slovenskega igralstva, priljubljene Milene Zupančič, ki je za vedno zaspala v soboto, se bo danes v njenem domačem kraju odvila žalna slovesnost. Po poročanju portala mojaobcina.si je žara danes, 19. avgusta, od 10. ure dalje v Domu krajanov na Bohinjski Beli. Od takrat je možen tudi vpis v žalno knjigo.

Igralka Milena Zupančič se je poslovila v starosti 80 let.
Igralka Milena Zupančič se je poslovila v starosti 80 let.
FOTO: Bobo

Točno opoldne pa bodo priljubljeno Meto iz kultnega filma Cvetje v jeseni k zadnjemu počitku pospremili z državnimi častmi. Pogreb se bo začel ob 12. uri na pokopališču na Bohinjski Beli.

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Milena si je s skoraj 60 leti ustvarjanja in več kot 200 vlogami pridobila status igralske ikone. Postala je umetnica, ki je s svojo prezenco oblikovala generacije, in igralka, ki je postala del slovenske kulturne zgodovine. Za svoje bogato delo na področju umetnosti je bila tudi večkrat nagrajena, veljala pa ni le za izjemno igralko, temveč tudi za izjemno osebnost. Ob novici, da se je poslovila, so se številni znani obrazi spomnili skupnih spominov s priljubljeno Gorenjko in izrazili globoko žalost ob njenem slovesu.

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KOMENTARJI5

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
19. 08. 2026 11.41
Zapisala se je v zgodovino slovenskega naroda. Naj ji bo lahka domača zemlja.
Odgovori
+1
1 0
Hc4life
19. 08. 2026 11.33
Največja diva ...R.I.P
Odgovori
+1
1 0
Tempus Fugit
19. 08. 2026 10.41
Počivaj v miru. Nekoč se spet vidimo...
Odgovori
+6
6 0
marker1
19. 08. 2026 10.29
Počivaj v miru!
Odgovori
+10
10 0
najseve
19. 08. 2026 10.24
Velika igralka. Zaslužila je pogreb z državnimi častmi.
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+8
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