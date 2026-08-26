Zadnji dan na Panču debitirala Zala Djurić

19. festival Panč je znova navdušil prestolnico. Če bi vprašali obiskovalce, zaradi katerih festival sploh vsako leto nastaja, je vsak večer na Panču poseben. "Na zaključku petdnevnega druženja ob komediji pod zvezdami pa lahko vedno začutiš tisto neki neki, kar naredi celotno izkušnjo še bolj posebno," je zaupala ena od rednih obiskovalk.

19. festival Panč je znova navdušil prestolnico. FOTO: Arhiv organizatorja

Na letošnji ediciji so več kot upravičili zaupanje in povabilo odlično izkoristili vsi trije novinci iz Akademije Panč. Prvi večer je odprl samozavestni Blaž Rugelj, drugega tudi zelo zabavna Petra Demšar, torkovemu debitantu Cecu pa se vidi, da mu nastopanje ni tuje, njegov lik in slog pa sta že izvrstno dodelana. Nasploh je zaključek 19. festivala Panč postregel z veliko svežine. Še najbolj rutinirano je nastop izpeljal vedno odlični Sašo Stare. Piko na i mu je dala Martina Ipša, ki se je na grajsko dvorišče vrnila po uspešnem prebijanju na irski sceni, kjer živi in deluje zadnje leto in pol. Nesporna kraljica slovenske stand-up scene pravi, da kljub številnim novim izkušnjam še vedno zelo rada nastopa pred domačim občinstvom.

Že omenjeno svežino pa je oče festivala Andrej Težak Tešky stisnil tudi med oba težkokategornika. "Da bo nastop Mihe Brajnika, ki je na letošnjem festivalu nastopil kot legenda, prava poslastica, ni dvomil nihče, saj je mojster improvizacije, odrske, televizijske in še kakšne komedije. Čeprav je nastopil z vročino, se to na odru ni opazilo. Njegov nastop je bil suveren, šale odlične in salve smeha so si sledile v hitrem ritmu," je zaupal organizator.

Najbolj pričakovan nastop letošnjega Panča je bil stand-up debi Zale Djurić. FOTO: Arhiv organizatorja