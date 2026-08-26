Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Zadnji dan na Panču debitirala Zala Djurić

Ljubljana, 26. 08. 2026 10.57 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
19. festival Panč je znova navdušil prestolnico.

Zaključil se je festival Panč, ki že pogleduje proti 20-letnici. Največji festival stand-up komedije v širši regiji je spet postregel s petimi večeri izbrane komedije, ki jih je stkalo 28 komikov iz 10 držav. Kot pravi ena od rednih obiskovalk festivala, pa je na tem festivalu vsak večer poseben, a zadnji, zaključni večer je najbolj poseben.

19. festival Panč je znova navdušil prestolnico. Če bi vprašali obiskovalce, zaradi katerih festival sploh vsako leto nastaja, je vsak večer na Panču poseben. "Na zaključku petdnevnega druženja ob komediji pod zvezdami pa lahko vedno začutiš tisto neki neki, kar naredi celotno izkušnjo še bolj posebno," je zaupala ena od rednih obiskovalk.

19. festival Panč je znova navdušil prestolnico.
19. festival Panč je znova navdušil prestolnico.
FOTO: Arhiv organizatorja

Na letošnji ediciji so več kot upravičili zaupanje in povabilo odlično izkoristili vsi trije novinci iz Akademije Panč. Prvi večer je odprl samozavestni Blaž Rugelj, drugega tudi zelo zabavna Petra Demšar, torkovemu debitantu Cecu pa se vidi, da mu nastopanje ni tuje, njegov lik in slog pa sta že izvrstno dodelana. Nasploh je zaključek 19. festivala Panč postregel z veliko svežine. Še najbolj rutinirano je nastop izpeljal vedno odlični Sašo Stare. Piko na i mu je dala Martina Ipša, ki se je na grajsko dvorišče vrnila po uspešnem prebijanju na irski sceni, kjer živi in deluje zadnje leto in pol. Nesporna kraljica slovenske stand-up scene pravi, da kljub številnim novim izkušnjam še vedno zelo rada nastopa pred domačim občinstvom.

Preberi še Festival Panč – dvorana komaj dovolj velika za vse ljubitelje smeha

Že omenjeno svežino pa je oče festivala Andrej Težak Tešky stisnil tudi med oba težkokategornika. "Da bo nastop Mihe Brajnika, ki je na letošnjem festivalu nastopil kot legenda, prava poslastica, ni dvomil nihče, saj je mojster improvizacije, odrske, televizijske in še kakšne komedije. Čeprav je nastopil z vročino, se to na odru ni opazilo. Njegov nastop je bil suveren, šale odlične in salve smeha so si sledile v hitrem ritmu," je zaupal organizator.

Najbolj pričakovan nastop letošnjega Panča je bil stand-up debi Zale Djurić.
Najbolj pričakovan nastop letošnjega Panča je bil stand-up debi Zale Djurić.
FOTO: Arhiv organizatorja

Najbolj pričakovan nastop letošnjega Panča - ob Juretu Jamniku, ki je navdušil na drugem večeru - pa je bil stand-up debi Zale Djurić. Na svojem prvem stand-up nastopu je bila Zala zabavna, saj ima lasten slog, zna nastopati in z zgodbami o odraščanju z znanima staršema takoj pritegne pozornost občinstva. Sama je po predstavi povedala, da je v nastopu uživala, da je minil, kot bi trenil, in da bi si želela to početi še naprej. In upajmo, da tudi bo.

panč zabava smeh komiki ljubljana

Gušti in Chantal praznujeta 27. obletnico poroke

24ur.com Vse je pripravljeno za 17. festival Panč, kjer bo nastopil tudi Cene Prevc
24ur.com Festival Panč – dvorana komaj dovolj velika za vse ljubitelje smeha
24ur.com Festival Panč tudi letos s številnimi znanimi imeni
24ur.com Začenja se 17. festival stand-up komedije
24ur.com Panč festival že z otvoritvenim večerom poskrbel za salve smeha
24ur.com Grossmannov festival izbran med 25 najbolj 'kul' filmskih festivalov
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razkrila, česa pri vzgoji svojih treh sinov nikoli ne želi narediti
Ime, ki ga je proslavil slavni grški junak: koliko Odisejev živi v Sloveniji?
Ime, ki ga je proslavil slavni grški junak: koliko Odisejev živi v Sloveniji?
To je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko po porodu naredite zase in za dojenčka
To je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko po porodu naredite zase in za dojenčka
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
zadovoljna
Portal
Košček raja, ki je videti kot iz pravljice
Trdi, da je prelepa za zmenke
Trdi, da je prelepa za zmenke
Barvna maskara je nazaj: kako jo nositi?
Barvna maskara je nazaj: kako jo nositi?
Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
vizita
Portal
Pri 28 letih je bila popolnoma zdrava, en sam obisk stranišča je spremenil vse
Pazite na čas uživanja kave ob dodajanju železa
Pazite na čas uživanja kave ob dodajanju železa
Prezgodnja menopavza prinaša večje tveganje za visok krvni tlak
Prezgodnja menopavza prinaša večje tveganje za visok krvni tlak
Kdaj jemo zajtrk, lahko vpliva na dolžino življenja
Kdaj jemo zajtrk, lahko vpliva na dolžino življenja
cekin
Portal
Napredovanje ni vedno zmaga: zakaj mnogi že po enem letu obžalujejo višji položaj
Nehajte otrokom govoriti, da lahko dosežejo vse: psihologinja opozarja, da jim to lahko celo škodi
Nehajte otrokom govoriti, da lahko dosežejo vse: psihologinja opozarja, da jim to lahko celo škodi
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
moskisvet
Portal
Skrita ljubezen Dolly Parton: Spoznajte moža, ki se je izogibal slavi
Župnik po 37 letih razkril skrivno ljubezen: "Zdaj se bom poročil"
Župnik po 37 letih razkril skrivno ljubezen: "Zdaj se bom poročil"
Japonska premierka o ščurku: 'Ko so ga odstranili, sem se počutila osamljeno'
Japonska premierka o ščurku: 'Ko so ga odstranili, sem se počutila osamljeno'
Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam
Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam
dominvrt
Portal
Lahko prihranite več kot 4.000 evrov, če se odločite za menjavo peči
Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež
Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež
Majhne plenilke iz rastlinskega sveta: kako jih gojiti doma
Majhne plenilke iz rastlinskega sveta: kako jih gojiti doma
Imate majhno dnevno sobo? Ti preprosti triki jo lahko optično povečajo
Imate majhno dnevno sobo? Ti preprosti triki jo lahko optično povečajo
okusno
Portal
Odlična ideja za hranljiv zajtrk, ki ga lahko pripravite vnaprej
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse skupaj pripravite v enem pekaču in manj kot eni uri
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse skupaj pripravite v enem pekaču in manj kot eni uri
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
voyo
Portal
Prekrokana noč 3
Živalska patrulja
Živalska patrulja
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907