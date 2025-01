Zagrebška opera s Puccinijevo mojstrovino La Bohème prvič v Mariboru

Slovensko narodno gledališče Maribor je gostilo Opero HNK Zagreb z znamenito opero italijanskega skladatelja Giacoma Puccinija La Bohème. Dogodek je bil izjemen, saj kljub dolgoletnemu uspešnemu sodelovanju med obema institucijama in številnim gostovanjem Drame in Baleta na obeh odrih, zagrebška opera v Mariboru še ni gostovala.

"Takšne stvari se zgodijo tudi v opernem svetu, ki niso v načrtu. Njihova pevka, ki naj bi pela to vlogo, je na žalost zbolela, tako so mene poklicali in gre za skok v vodo. To pomeni, da sem en večer prej pela tukaj, v mariborski operi, Čarobno piščal, zjutraj šla v Zagreb na generalko, šla nazaj v Maribor, kjer je bila spet predstava Čarobna piščal, tudi zjutraj sem pela v Čarobni piščali, potem zvečer pa na La Boheme v Zagreb. Prisotnega je bilo kar malo stresa, ampak menim, da se operni pevci pripravljamo tudi na takšne stvari," nam je povedala naša operna pevka Nina Dominko.

La Bohème, ena najbolj priljubljenih in pogosto izvajanih oper na svetu, prinaša tragično zgodbo mladih umetnikov in njihovih ljubezni v latinski četrti Pariza iz prve polovice 19. stoletja. Libreto, ki temelji na knjižni predlogi francoskega pisatelja Henryja Murgerja (Prizori iz boemskega življenja), sta napisala Luigi Illica in Giuseppe Giacosa.

Pod taktirko priznanega dirigenta Piera Giorgia Morandija je predstava v režiji Maria Pontiggie občinstvu pričarala Puccinijev virtuozni glasbeni svet, poln čustvenih vzponov in padcev. Nastopili so Valentina Fijačko Kobić (Mimì), Matteo Lippi (Rodolfo), Ljubomir Puškarić (Marcello), Luciano Batinić (Colline), Marija Kuhar Šoša (Musetta) ter drugi solisti, zbor in orkester HNK Zagreb.

Mariborska operna hiša se je zagrebškemu občinstvu nazadnje predstavila septembra lani, ko je na njihovem opernem festivalu z velikim uspehom gostovala z Bizetovo Carmen.