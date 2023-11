Zakaj ima pevec skupine MRFY dolgo brado?

Napovedujejo sodelovanje s skupino Laibach in novo božično pesem

Prejšnji mesec so imeli glasbeniki precej pester, saj so priredili 'MRFY praznik' – v razprodanem Media centru so imeli svoj največji in najdaljši koncert svoje kariere. Občinstvu so poleg znanih uspešnic predstavili nove komade, med katerimi je tudi pesem, ki so jo ustvarili v sodelovanju s skupino Laibach. "Skupaj smo spesnili en poskočen komad, ki je namenjen vsem Slovencem v teh težkih časih ekoloških nesreč." Dodal je, da gre pri njihovem sodelovanju z Laibachi za dober in prijeten kontrast, iz katerega se vedno razvije nekaj zanimivega. Pesem bodo izdali še letos, poleg tega pa za oboževalce pripravljajo še eno presenečenje: "Božični prazniki in piškoti je bil naš lanski hit, ki je bil ljudem zelo všeč. Odločili smo se, da jim bomo dali še več božičnega vzdušja. Imamo en zelo lep komad z naslovom Ron, Ron, ki smo ga posneli z orkestrom in bo tudi božično presenečenje."