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Domača scena

Zakaj imajo Slovenci radi britansko pevko Joss Stone?

Ptuj, 19. 07. 2026 16.17 pred 18 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
Tjaša Železen Alen Podlesnik +2
V okviru festivala Arsana je nastopila tudi na Ptuju.

Britanska pevka Joss Stone se je pretekli vikend mudila na ptujskem festivalu Arsana. Na mednarodni turneji Soul in Full Bloom je ob spremljavi devetčlanske zasedbe predstavila bisere svoje kariere - od zgodnjih uspešnic do sodobnejših ustvarjalnih poglavij, ki prepletajo soul, R'n'B, blues, pop in reggae. Na koncertih je vedno brez obutve, a je z glasom sezula rekordno število obiskovalcev in pripomogla, da so na Ptuju prvič zapolnili vse nočitvene kapacitete.

Ker so vremenske napovedi grozile z neurji, so se organizatorji odločili, da bodo koncert pevke Joss Stone prestavili z mestne tržnice v dvorano. Obiskovalcem so namreč želeli zagotoviti varno in prijetno koncertno izkušnjo.

Po besedah umetniškega direktorja festivala Arsana Mladena Delina so se za ta koncert dogovarjali več let. Pogajanja z britansko pevko so namreč potekala od leta 2019, odločitev za nastop pa je na koncu po njegovih besedah sprejela sama, čeprav so se za koncert potegovala tudi večja mesta. To Arsano po njegovem mnenju postavlja ob bok pomembnim glasbenim prizoriščem. "Če smo takšno zvezdo pripeljali na Ptuj, potem so sanje odprte naprej," je povedal Delin.

Kot izpostavljajo organizatorji, si je zvezdnica s svojo vsestransko žanrsko muzikalnostjo prislužila svetovni sloves. Nastopala in sodelovala je z legendarnimi umetniki, kot so James Brown, Stevie Wonder, Mick Jagger, Rod Stewart, Robbie Williams, Jeff Beck, Carlos Santana, Lauryn Hill, Gladys Knight, Sting, Van Morrison, pa vse do Raphaela Saadiqa, Johna Legenda, Nasa in Damiana Marleyja, zaradi česar je ena najbolj vsestranskih umetnic generacije.

Joss Stone navdušuje tudi Slovence.
Joss Stone navdušuje tudi Slovence.
FOTO: Profimedia

Njen prvenec iz leta 2003, zbirka klasičnih soul priredb, je bil prodan v več kot petih milijonih izvodov po vsem svetu, njen drugi album Mind, Body & Soul iz leta 2004 pa je vseboval avtorsko glasbo in utrdil njen status zvezde. Je prejemnica več nagrad, med drugim dveh nagrad brit in enega grammyja.

Skozi leta je 37-letnica ubrala raznoliko glasbeno pot in izdala vrsto pustolovskih albumov, ki segajo od R&B, popa, reggaeja, hip-hopa do svetovne glasbe. S svojimi koreninami se je ponovno združila na albumu The Soul Sessions Vol. 2 (2012), z albumom Never Forget My Love (2022), ki ga je produciral dolgoletni sodelavec Dave Stewart, pa se je vrnila h klasičnemu soulu.

V okviru festivala Arsana je nastopila tudi na Ptuju.
V okviru festivala Arsana je nastopila tudi na Ptuju.
FOTO: POP TV

Umetnica, ki je že nastopala na največjih svetovnih odrih - od Glastonburyja in Royal Albert Halla do največjih ameriških festivalov -, je bila na Ptuju prvič. Že pred koncertom pa je obljubila izjemno glasbeno doživetje in pravi glasbeni vrhunec poletja. Zakaj jo obožujejo Slovenci? "Sama prijaznost je je in ima neverjeten stik z občinstvom," je povedal eden od obiskovalcev, njegov prijatelj pa ga je dopolnil, da jo odlikujejo tudi poseben slog petja, glasba, energija, bosa hoja, pa še zelo lepa je.

Da je Britanka glasbeno raznovrstna in da jo je velik privilegij poslušati na Ptuju, se strinja tudi slovenski televizijski voditelj Boštjan Romih. "Jaz sem pa že kar vajen, da na Ptuju na festivalu Arsana dobimo določene umetnike, ki jih morda niti v Ljubljano kdaj ne dobijo," je povedal.

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