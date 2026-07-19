Zakaj imajo Slovenci radi britansko pevko Joss Stone?

Ker so vremenske napovedi grozile z neurji, so se organizatorji odločili, da bodo koncert pevke Joss Stone prestavili z mestne tržnice v dvorano. Obiskovalcem so namreč želeli zagotoviti varno in prijetno koncertno izkušnjo.

Po besedah umetniškega direktorja festivala Arsana Mladena Delina so se za ta koncert dogovarjali več let. Pogajanja z britansko pevko so namreč potekala od leta 2019, odločitev za nastop pa je na koncu po njegovih besedah sprejela sama, čeprav so se za koncert potegovala tudi večja mesta. To Arsano po njegovem mnenju postavlja ob bok pomembnim glasbenim prizoriščem. "Če smo takšno zvezdo pripeljali na Ptuj, potem so sanje odprte naprej," je povedal Delin. Kot izpostavljajo organizatorji, si je zvezdnica s svojo vsestransko žanrsko muzikalnostjo prislužila svetovni sloves. Nastopala in sodelovala je z legendarnimi umetniki, kot so James Brown, Stevie Wonder, Mick Jagger, Rod Stewart, Robbie Williams, Jeff Beck, Carlos Santana, Lauryn Hill, Gladys Knight, Sting, Van Morrison, pa vse do Raphaela Saadiqa, Johna Legenda, Nasa in Damiana Marleyja, zaradi česar je ena najbolj vsestranskih umetnic generacije.

Joss Stone navdušuje tudi Slovence. FOTO: Profimedia

Njen prvenec iz leta 2003, zbirka klasičnih soul priredb, je bil prodan v več kot petih milijonih izvodov po vsem svetu, njen drugi album Mind, Body & Soul iz leta 2004 pa je vseboval avtorsko glasbo in utrdil njen status zvezde. Je prejemnica več nagrad, med drugim dveh nagrad brit in enega grammyja. Skozi leta je 37-letnica ubrala raznoliko glasbeno pot in izdala vrsto pustolovskih albumov, ki segajo od R&B, popa, reggaeja, hip-hopa do svetovne glasbe. S svojimi koreninami se je ponovno združila na albumu The Soul Sessions Vol. 2 (2012), z albumom Never Forget My Love (2022), ki ga je produciral dolgoletni sodelavec Dave Stewart, pa se je vrnila h klasičnemu soulu.

V okviru festivala Arsana je nastopila tudi na Ptuju. FOTO: POP TV