Zakaj naj bi Anamaria Goltes v resnici umaknila zahtevek za preživnino?

Po preobratu v sodni sagi, ki se trenutno odvija med nekdanjima partnerjema Luko Dončićem in Anamario Goltes, so v medije prišle nove informacije. Po poročanju tujih medijev naj bi vplivnica pred dnevi umaknila zahtevek za preživnino in plačilo vseh stroškov, za kar se je odločila zaradi dobrobiti svojih dveh hčera. A resnica naj bi bila drugačna.

Luka in Anamaria - nekdaj tako zaljubljena, danes v sodnem boju. FOTO: Anamaria Goltes

Po poročanju portala Delo se je nekdanja zaročenka našega košarkarskega asa za umik odločila zaradi ocene njenih odvetnikov, da z zahtevkom nikakor ne more zmagati. Kot poročajo, so po njihovih zanesljivih informacijah izvedeli, da naj bi njena ekipa spoznala, da bi sodišče v Kaliforniji njene zahteve zaradi vprašanja pristojnosti tako ali tako zavrglo. Informacije o tem, da si manekenka želi sporazumne rešitve spora z očetom svojih otrok, naj bi bile torej le informacija za javnost.