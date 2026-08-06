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Domača scena

Zakaj naj bi Anamaria Goltes v resnici umaknila zahtevek za preživnino?

Los Angeles, 06. 08. 2026 09.53 pred 4 dnevi 1 min branja 69

Avtor:
K.A.
Svojemu zaročencu je na Instagramu voščila tudi Anamaria Goltes.

Čeprav naj bi po poročanju tujih medijev v sodnih dokumentih zapisala, da zahtevek za preživnino svojih dveh hčerk, ki ju ima iz zveze z Luko Dončićem, umika prav zaradi otrok, naj to ne bi bilo povsem res. Neuradno naj bi odvetniki Anamarie Goltes ugotovili, da bi bila njihova zahteva neuspešna, zato so jo umaknili.

Po preobratu v sodni sagi, ki se trenutno odvija med nekdanjima partnerjema Luko Dončićem in Anamario Goltes, so v medije prišle nove informacije. Po poročanju tujih medijev naj bi vplivnica pred dnevi umaknila zahtevek za preživnino in plačilo vseh stroškov, za kar se je odločila zaradi dobrobiti svojih dveh hčera. A resnica naj bi bila drugačna.

Luka in Anamaria - nekdaj tako zaljubljena, danes v sodnem boju.
Luka in Anamaria - nekdaj tako zaljubljena, danes v sodnem boju.
FOTO: Anamaria Goltes

Po poročanju portala Delo se je nekdanja zaročenka našega košarkarskega asa za umik odločila zaradi ocene njenih odvetnikov, da z zahtevkom nikakor ne more zmagati. Kot poročajo, so po njihovih zanesljivih informacijah izvedeli, da naj bi njena ekipa spoznala, da bi sodišče v Kaliforniji njene zahteve zaradi vprašanja pristojnosti tako ali tako zavrglo. Informacije o tem, da si manekenka želi sporazumne rešitve spora z očetom svojih otrok, naj bi bile torej le informacija za javnost.

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Kakšna je resnica, sicer vesta le Anamaria in Luka ter njuna odvetnika, ki kot po navadi stvari za javnost ne komentirata. Košarkarski as poletje tokrat preživlja v Sloveniji, kjer se druži s svojima hčerkama Gabrielo in Olivio, obenem pa se pripravlja tudi na pripravljalni tabor s svojo ekipo Los Angeles Lakersov, saj košarkarji konec avgusta prihajajo k nam.

anamaria goltes luka dončić tožba sodni spor hčerke umik preživnina

Anamaria naj bi zahtevala 34 milijonov in manj dni, ko sta hčerki z Dončićem

Kdaj si znani obrazi ekipe Talentov uspejo vzeti trenutek zase?

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KOMENTARJI69

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
06. 08. 2026 21.17
Pametna poteza. Naj se pogovorita v dobrobit hčera
Odgovori
+1
1 0
24bata
06. 08. 2026 20.29
Denar v tej vlogi nimama nic najbolj trpijo otroci.
Odgovori
+1
1 0
the kop
06. 08. 2026 18.42
Luka sedaj pa ustvari novo družino, ta pa naj gre delat, zaslužiš si boljšo.
Odgovori
-7
2 9
travc
06. 08. 2026 18.22
Škoda da je uničena družina.
Odgovori
+7
7 0
Misika1967
06. 08. 2026 18.22
Oce ki se izogiba obveznosti do svojih otrok ni vreden nic.
Odgovori
+1
6 5
Groucho Marx
06. 08. 2026 18.26
Misika, v tem se pa strinjava.
Odgovori
+1
1 0
piko3
06. 08. 2026 17.48
Ga ne morem več videt. Zaj**** je Lekerse in Slovenijo. Sploh ni bil poškodovan. Mu je že slava stopila v glavo.
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+2
7 5
jafalical
06. 08. 2026 17.45
Kar imata onadva med sabo,je njuno.Zakaj, kdo,kaj,zrel,ne zrel, kdo prej kdo pozneje...?onadva naj to resujeta.Tudi Luka je locenih starsev, sam dobro ve kako je to, ko oceta ni ob njemu, kot tudi obratno.V vsakem primeru jima zelim, da v dobro otrok najdeta primerne resitve,ki bodo v dobro njunih otrok in posredno tudi za njiju.
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+15
15 0
Bassettt
06. 08. 2026 17.37
Ker je umaknila zahtevek za preživnino na napačnem sodišču, kar je vključevalo tudi plačevanje njenih odvetniških stroškov s strani Luke zanjo, kaj to zdaj pomeni - da si bo sama plačala svoje odvetnike iz amerike? Že to, da je začela tam postopek za preživnino PO tem, ko je Luka že prej začel okoli skrbništva na sodišču v Sloveniji, pove veliko, do takrat pa ji mesece plačeval preživnino. Zdaj ji prilagaja celo sezono izven in celo Lakerse vabi v Slovenijo, zato da je lahko samo poleti s hčerkama in da rešijo z mediacijo predsodno. Vam je pa vse to na mestu in res vsega samo Luka kriv? samo vprašam
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+3
5 2
Uporabnik1935308
06. 08. 2026 19.35
Vse to je igra za javnost. Luka igra na čustva, čeprav je isti kot oče Sašo.Tistii dve slikici s hčerkama so pa alibi za odvetnike. Drugače ga pa zopet biksa po morju.
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+2
3 1
96bimBo
06. 08. 2026 17.03
Me ne zanima. Zanima pa me forma Dončića. Zdi se spet nekoliko bolj okrogel. Kebap, čevapi (mesni svaljki), pivo...
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-2
6 8
mayda2
06. 08. 2026 16.50
Pokaži mi delovno knjižico in povem ti ... kdo si.
Odgovori
+2
5 3
Tomaž Hacin
06. 08. 2026 16.33
Preživnine ne mora zahtevati, ker je vse stroške kril Luka in to je jasno vsem, samo njej ne. Če bi bila pravica ji ne pripada nič,kdo je pa razdrel zaroko in zakaj.
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-13
2 15
Vojko Kos
06. 08. 2026 18.11
Kje pa vi živite?! Na luni?! Povsod se plačuje preživnina!!!! Bo pač milijone namesto za avte in stavbe dal za hčerki!!!!!
Odgovori
+9
10 1
Febo Febic
06. 08. 2026 16.31
Citiram: “In da sem ja ona, ga seveda ožamem DO DASKE.” Kaka presenetljiva izjava?! Mnogo mnogo ženskam je to (po mojem prepričanju) glavni cilj. Iz tega cilja sledi pol družina in otroci. In čez nekaj časa ločitev…
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+1
7 6
Uporabnik1935308
06. 08. 2026 19.36
Zato ti nimaš ženske?
Odgovori
-1
0 1
biggbrader
06. 08. 2026 16.25
Ali tam nimajo ženskega oddelka CSD ?
Odgovori
+1
3 2
Antena
06. 08. 2026 16.24
Nikoli ne bomo izvedeli. Glavno , da so zdravi ostalo bo že.
Odgovori
+9
10 1
juventina10
06. 08. 2026 16.23
kaj vas briga,zanimajte se bolj za naše politike,kateri nam krojijo življenje,kot pa kakšna bo njena preživnina.
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+17
17 0
Pajo_36
06. 08. 2026 16.02
Matr ga branite. JAz grem stavit, da je bil drugi otrok reševanje zakona. Model je pač kar naenkrat poln denarja, itak da bodo razne silikonske tete non stop okol njega. In da sem ja ona, ga seveda ožamem do daske. Kaj si pa tiščal, dejte no. NE da se pa ven, kaj je bilo zaradi imidža. Še vsak, ki je šel z bejbo v Ameriko, pa obogatel, se z njo ni vrnil, ker seveda eni Slovenci ne štekajo, kaj bogata AMerika je. Škoda, ker je tako, ja pač mediji so nam idealizirali njuno zvezo, seveda, kar se dogaja za zakulisami bogatih pa se itak ne govori, pa čeprav mediji vedo vse.
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-3
10 13
salesaled
06. 08. 2026 16.08
Ti si verjetno pri mami doma in ji odžiraš pokojnino, delaj nekaj pa bo fante
Odgovori
+8
14 6
Pajo_36
06. 08. 2026 16.11
Ne eno ne drugo Sale, imam redno službo, med vikendi pa odiram turiste. Top se mi je poklopil. Grem šele septembra za par dni na dopust, mi je padla sekira v med. Materi pa dajem keša mal vsak mesec, da pride skoz. A veš.
Odgovori
-1
7 8
osiveli_ritmični_gimnastik
06. 08. 2026 16.22
a pol se mama ne prodaja več?
Odgovori
+2
9 7
Febo Febic
06. 08. 2026 16.24
Citiram: “In da sem ja ona, ga seveda ožamem do daske.”
Odgovori
+3
6 3
boslo
06. 08. 2026 16.27
Balkanac ko balkanac
Odgovori
+2
7 5
Nidani
06. 08. 2026 15.48
Samo, vtikat se pa morate, a ne? Za vas je to resničnostni šov...
Odgovori
+4
9 5
turkiz
06. 08. 2026 15.39
S tožbo si je Goltesova naredila medvedjo uslugo. Jasno je,da ima Luka najboljšo odvetnico za take stvari v Ameriki in rezultat je tu..Luka bo poskrbel za punčki o tem ni dvoma ,mama pa tudi ne bo obubožala. Ampak ne bo več po njeno,zdaj bo po Lukovo in verjetno bo Luka gentelmensko rešil te stvari. Če je pameten..ljubezen pa danes je,jutri je ni.. zakon ljubezni pa je,da nobenega ne moreš prisiliti,da je s tabo če tega noče...tako je to....
Odgovori
+15
18 3
zajfa
06. 08. 2026 15.34
Ta je, če se mene vpraša že v štartu vedela kaj dela in preigravala scenarije ... Predvidljiva scena, da bolj ne more biti.
Odgovori
+0
9 9
bc123456
06. 08. 2026 15.25
Navadna pokvarjena LISICA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
-3
10 13
96bimBo
06. 08. 2026 17.08
LI≡PRA
Odgovori
-4
0 4
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