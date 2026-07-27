Zakaj nas je Pogačarjeva zmaga še dodatno pognala na pedala?

Slovenec je postavil smuči v kot in pod svobodno sonce postavil kolo. Kolesarski mrzlici niso ubežali niti znani obrazi. Med njimi je tudi Jože Potrebuješ. "Včasih sem bil še hitrejši, je bilo huje, ko sem imel cestnega, zdaj sem šel nazaj na treking, da lahko še malo po polhograjskem hribovju vozim," je zaupal, ko ga je Aleksander Pozvek ujel na kolesu.

Aleksander Pozvek skupaj z Jožetom Potrebuješem. FOTO: Osebni arhiv - Aleksander Pozvek

Znani Slovenci so pri nabiranju kilometrov kar pridni. Radijec Matjaž Lovše jih čez leto zbere okoli 5.000, Potrebuješ pa približno toliko, kot so jih letos Pogačar in ostali naredili na Touru – 3333 kilometrov. Med tistimi, ki so letos še pred Tourom prekolesarili celo Slovenijo, je tudi Cene Prevc. "V akciji Dežela junakov smo naredili 600 kilometrov," je povedal.

Cene Prevc je letos v akciji Dežela Junakov prekolesaril 600 kilometrov. FOTO: Darja Štravs Tisu

So pa nekateri vseeno bolj pridni kot drugi. "Dres od UAE-ja imam. Če se to šteje, da sem kolesar, potem sem. Sem pa eden tistih, ki kolne kolesarje, ko jih vidim na cesti, ampak sem tudi sam eden tistih, ki gre rad na kolo," je zaupal radijec Matic Herceg. Karakter Slovenca na kolesu se sicer močno razlikuje od tistega za volanom. Jože je denimo zaupal, da so mu na Krku največ trobili Slovenci. Imajo pa pravi kolesarski navdušenci do kolesa poseben odnos. "Vsakič, ko pridem nazaj, ga moram sčistiti, ker ga imam v dnevni sobi," je zaupal Lovše.

Matic Herceg se rad poda na kolo. FOTO: Darja Tisu

Tudi po kakovosti koles smo Slovenci precej zahtevni kolesarji. "Moje kolo je vredno 5.000 evrov. Ni pa to samo kolo, sem spadajo še čelada, čevlji, očala. Je kar veliko," je priznal radijec. Tudi Prevc je v svojem lokalu opazil, da je na terasi velikokrat ogromno koles, njihova cena pa presega več kot 30.000 evrov.