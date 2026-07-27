Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Zakaj nas je Pogačarjeva zmaga še dodatno pognala na pedala?

Ljubljana, 27. 07. 2026 17.25 pred 13 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
Aleksander Pozvek K.A.
Aleksander Pozvek skupaj z Jožetom Potrebuješem.

Dan po zgodovinski peti zmagi Tadeja Pogačarja na Dirki po Franciji je Slovenijo zajela prava kolesarska evforija. Na dveh kolesih med rekreativci so se znašli tudi številni znani obrazi. Slovenci smo očitno smučke postavili v kot in postali narod kolesarjev – in to ne kar tako, saj so številna kolesa vredna toliko kot manjši avtomobili. Zakaj nas je Pogačarjeva zmaga še dodatno pognala na pedala in kako globoko sega kolesarska mrzlica?

Slovenec je postavil smuči v kot in pod svobodno sonce postavil kolo. Kolesarski mrzlici niso ubežali niti znani obrazi. Med njimi je tudi Jože Potrebuješ. "Včasih sem bil še hitrejši, je bilo huje, ko sem imel cestnega, zdaj sem šel nazaj na treking, da lahko še malo po polhograjskem hribovju vozim," je zaupal, ko ga je Aleksander Pozvek ujel na kolesu.

Aleksander Pozvek skupaj z Jožetom Potrebuješem.
Aleksander Pozvek skupaj z Jožetom Potrebuješem.
FOTO: Osebni arhiv - Aleksander Pozvek

Znani Slovenci so pri nabiranju kilometrov kar pridni. Radijec Matjaž Lovše jih čez leto zbere okoli 5.000, Potrebuješ pa približno toliko, kot so jih letos Pogačar in ostali naredili na Touru – 3333 kilometrov. Med tistimi, ki so letos še pred Tourom prekolesarili celo Slovenijo, je tudi Cene Prevc. "V akciji Dežela junakov smo naredili 600 kilometrov," je povedal.

Cene Prevc je letos v akciji Dežela Junakov prekolesaril 600 kilometrov.
Cene Prevc je letos v akciji Dežela Junakov prekolesaril 600 kilometrov.
FOTO: Darja Štravs Tisu

So pa nekateri vseeno bolj pridni kot drugi. "Dres od UAE-ja imam. Če se to šteje, da sem kolesar, potem sem. Sem pa eden tistih, ki kolne kolesarje, ko jih vidim na cesti, ampak sem tudi sam eden tistih, ki gre rad na kolo," je zaupal radijec Matic Herceg. Karakter Slovenca na kolesu se sicer močno razlikuje od tistega za volanom. Jože je denimo zaupal, da so mu na Krku največ trobili Slovenci. Imajo pa pravi kolesarski navdušenci do kolesa poseben odnos. "Vsakič, ko pridem nazaj, ga moram sčistiti, ker ga imam v dnevni sobi," je zaupal Lovše.

Matic Herceg se rad poda na kolo.
Matic Herceg se rad poda na kolo.
FOTO: Darja Tisu

Tudi po kakovosti koles smo Slovenci precej zahtevni kolesarji. "Moje kolo je vredno 5.000 evrov. Ni pa to samo kolo, sem spadajo še čelada, čevlji, očala. Je kar veliko," je priznal radijec. Tudi Prevc je v svojem lokalu opazil, da je na terasi velikokrat ogromno koles, njihova cena pa presega več kot 30.000 evrov.

Preberi še Tadej Pogačar je še petič osvojil Dirko po Franciji!

A večini znanih obrazov je vseeno največ vredno odkrivati lepote Slovenije. "Dobrova, kjer sem doma, pa proti Polhovemu Gradcu do Lučine pa na Šentjošt, Vrhniko do Borovnice, Brezovice in nazaj domov," je svojo turo opisal Potrebuješ, Herceg je razkril, da največkrat kolesari okoli Šmarne gore, Lovše pa je dodal: "Kjer koli zaviješ z glavne ceste in greš v hrib, je super."

tadej pogačar pogi kolesarstvo navdušenje znani obrazi
24ur.com Pogačarjeva zaročenka razkrila: Zdaj lahko povem, Tadejeva poškodba je bila veliko hujša
24ur.com Smo Slovenci postali pravi kolesarski narod?
24ur.com Vzkliki po šampionski potezi: 'Pogačar, naš brat, odslej si Mehičan'
24ur.com Kolesarsko evforijo zaznavajo tudi v kolesarskih klubih
24ur.com Slovenija je kolesarska velesila in kaj še ostane 'velikim'
24ur.com Pogačar: Vesel sem, da je bil dosedanji potek sezone popoln
24ur.com Pogačar zrežiral novo zgodovinsko sezono za slovensko kolesarstvo
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
27. 07. 2026 19.41
Ovce . Vedno sledijo nekemu trendu. Žalostno pa je , da te osebke primerjate z vrhunskim športnikom.
Odgovori
+2
2 0
StAnalitik
27. 07. 2026 18.45
Kdo so vsi tile?
Odgovori
0 0
progresivnidaveknastanovanja
27. 07. 2026 19.53
Cene je Prevc, Jože je on ko mešetari z RTV SLO in se s svojimi poslušalci pogovarja kot da so ret ar dira ni, ostalo so pa wannabe.ji
Odgovori
0 0
Teleport
27. 07. 2026 18.38
Škoda, da niso zaradi Domna in Nike vsi začel skakat
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897