Slovenijo in širšo regijo je v nedeljo zajela evforija ob začetku ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria. Že vrsto let milijone gledalcev po vseh koncih sveta navdušuje fenomen formata Love Island, regionalni format pa povezuje širšo regijo Balkana. Psiholog Nikolaj Mejaš resničnostne šove pozna od blizu, pozna njihovo zakulisje, saj je profiliral za številne od njih. Kaj je skupni imenovalec udeležencev oziroma tekmovalcev teh oddaj? In zakaj nekateri tako zelo potrebujejo vpogled v življenja in odnose drugih?