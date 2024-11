Zakaj se Mojmir Šiftar mudi na Irskem?

Priljubljeni sodnik MasterChef Slovenija Mojmir Šiftar je te dni na Irskem, kjer kot drugi slovenski kuharski chef predstavlja našo državo na mednarodnem simpoziju Food on the edge. Mojmir je bil tudi gost posebne okrogle mize, se je pa tudi marsičesa novega naučil in se že veseli, da na novo pridobljeno znanje deli tudi v naslednji sezoni MasterChefa.